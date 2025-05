Clube dos Seguradores da Bahia anuncia prêmio para o setor

O Clube dos Seguradores da Bahia promove o Troféu Viva a Bahia – Destaque Seguro Auto/RE, com o propósito de reconhecer os melhores profissionais do segmento, através de uma votação online, que será disponibilizada em breve. A palestra de abertura será realizada pela diretora executiva do Canal Corretor da Mapfre, Karine Brandão.

“Enaltecer o trabalho dos melhores profissionais é uma forma de valorizar o talento e a dedicação desses executivos para o mercado de seguros. Isso não apenas motiva a cada uma dessas pessoas a continuarem se desenvolvendo, mas também eleva o padrão de qualidade em todo o setor. Quando reconhecemos o trabalho excepcional, estamos incentivando uma cultura de melhoria contínua e inovação, elementos essenciais para ampliar a penetração dos seguros para a sociedade”, declarou Fausto Dorea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia.

O Troféu Viva a Bahia – Destaque Seguro Auto/RE vai contemplar os profissionais nas categorias Seguradora, Personalidades do Mercado Baiano, Gestor de Sucursal, Diretor Regional, Assessorias, Corretora de Seguros e Gerente Comercial Destaque.

Importância da Semana do Seguro

A Prefeitura de Salvador sancionou a Lei 9.804/2024 e instituiu no calendário oficial do município a Semana do Seguro, de 12 a 19 de outubro. O Projeto é de autoria do Vereador Alberto Braga (Republicanos). Em Fortaleza, a iniciativa está programada para a terceira semana de maio. O Projeto de Lei 11.490/2024 é de autoria do Vereador Danilo Lopes (PSD).

A segunda edição da Semana do Seguro visa disseminar a cultura do seguro e gestão de riscos, estimular a divulgação e a criação de políticas públicas que comprovam maior qualidade aos serviços de seguros prestados ao consumidor e conscientizar a sociedade sobre os benefícios do seguro para garantir a proteção familiar e patrimonial.