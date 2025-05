Grupo MAG realiza lançamento na nova matriz em São Paulo

EXCLUSIVO – Na manhã desta terça-feira, 20 de maio, o Grupo MAG realizou um evento exclusivo com a imprensa para apresentar sua nova matriz, localizada na Zona Sul da capital paulista. O encontro contou com a presença do presidente Helder Molina, acompanhado por seu time de executivos, o momento serviu para anunciar algumas novidades da companhia.

“Qualquer companhia, para estar viva tanto tempo, precisa ter duas coisas no seu DNA: propósito e inovação. E acho que a MAG tem isso sobrando”, afirmou Molina na abertura do evento. O executivo destacou que a empresa vem passando por um processo contínuo de transformação e, atuando como um grupo diversificado em várias frentes do setor financeiro, incluindo asset management, fintech, banco, fundo de pensão, capitalização, gestão de previdência e ramos elementares.

Ao comentar sobre a nova sede, Molina explicou que a mudança foi pensada para proporcionar uma melhor experiência aos colaboradores. “A MAG pode não ser a seguradora número 1, mas a gente quer ser a primeira em excelência. Excelência para os nossos colaboradores, corretores, clientes e parceiros”, disse, reforçando a importância do bem-estar no ambiente de trabalho.

O presidente também chamou atenção para o cuidado nos detalhes do novo espaço, que passou por um retrofit completo. “Esse não é um prédio novo, ele foi retrofitado. Demandou muitos estudos, cálculos e decisões difíceis. Mas, no final, conseguimos o resultado esperado”, contou. Outro destaque do evento foi o anúncio do espaço Café MAG, em parceria com a escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu.

Além do presidente da companhia, a coletiva contou com a participação de Marco Keim, CEO da Aegon International, que falou sobre a parceria com o grupo. Na sequência, Leonardo Lourenço, diretor estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG, apresentou os planos da companhia para 2025. Encerrando a coletiva, Patrícia Campos, diretora estatutária de Gente e Gestão, destacou os principais programas voltados aos colaboradores e parceiros de negócios.

