REVISTA APÓLICE: Quais pontos você destaca na atuação da MAG nestes 190 anos?

HELDER MOLINA: A MAG tem sua trajetória atrelada à história do Brasil, sendo reconhecida pela Unesco como a precursora da previdência no Brasil pelo lançamento do plano de aposentadoria nacional em 1968. Nossa fundação em 1835, por Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, o Visconde de Sepetiba, como Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, tinha por objetivo amparar às famílias dos servidores que falecessem, sem lhes deixar meios de subsistência. Nesse período tivemos clientes emblemáticos como o patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias; Eusébio de Queiroz, advogado responsável pela lei para proibição de tráfico de escravos; Chiquinha Gonzaga, a primeira mulher a reger uma orquestra popular no Brasil; entre outros.

Ao longo dos anos, fomos nos consolidando no mercado e em 2009 formou-se a joint venture entre Mongeral e o grupo holandês Aegon, um dos dez maiores grupos de seguros e previdência do mundo, trazendo a mudança do nome da companhia e expandindo sua atuação.

Em 2020, realizamos nosso rebranding, passando de Mongeral Aegon para MAG Seguros, nome carinhoso dado por nossos colaboradores. No mesmo ano, lançamos a MAG Finanças, a primeira fintech do mercado segurador. E em 2021, criamos a Simple2u, nossa seguradora com produtos sob demanda e 100% digital. Em 2024, inovamos mais uma vez com o lançamento da MAG Capitalização e com a iniciativa Favela Seguros, a primeira seguradora para a favela, com produtos e serviços financeiros desenhados para atender às necessidades específicas destes moradores.

REVISTA APÓLICE: Quais momentos da economia foram mais desafiadores para o mercado de seguros e a MAG?

HELDER MOLINA: Ao longo dos 190 anos de história, a MAG Seguros enfrentou diversos desafios econômicos, sempre se saindo muito bem de todos eles, como uma empresa longeva tem de ser. Estamos em operação ininterrupta há muito tempo, só existem outras duas empresas como nós. Destaco dois momentos cruciais que enxergo:

Plano Real: Antes de 1994, o Brasil sofria com hiperinflação, dificultando o planejamento no setor de seguros. Com a implementação do Plano Real, a economia estabilizou, permitindo uma precificação mais assertiva dos produtos no mercado em que atuamos.

Pandemia de Covid-19: Em 2020, diante da crise sanitária global, optamos por honrar todos os benefícios relacionados ao coronavírus, mesmo para apólices que não cobriam pandemias. Atualmente, participamos ativamente das discussões no mercado segurador para encontrar as melhores soluções visando a proteção financeira dos brasileiros.

Em 2024, o setor de seguros mostrou resiliência e crescimento. Observamos uma crescente conscientização da população sobre a importância do planejamento financeiro, o que reforça nosso compromisso em ampliar e aprimorar nossas soluções.

O Grupo MAG permanece firme em sua missão de oferecer proteção financeira sólida e confiável aos nossos clientes, independentemente dos desafios econômicos que possam surgir.

REVISTA APÓLICE: A seguradora é dedicada aos produtos para pessoas. Ela sempre foi assim? Qual é a importância social desta escolha?

HELDER MOLINA: Na MAG, nossa missão é levar a importância da proteção financeira às diversas camadas da população brasileira. Ao longo dos anos, trabalhamos diariamente junto a nossos parceiros para desmistificar o seguro e apresentar aos brasileiros a sua real importância, como uma ferramenta essencial para o planejamento financeiro das famílias. Além disso, na MAG acreditamos que o fomento da educação financeira no país é um pilar essencial, pois ela capacita as pessoas a tomarem decisões melhores. Aqui na seguradora, nós promovemos continuamente iniciativas de capacitação e conscientização, integrando a educação financeira em todas as nossas ações e materiais. Nosso objetivo é garantir que tanto parceiros quanto clientes reconheçam a importância e os benefícios de se proteger financeiramente, contribuindo para um futuro mais seguro.

Em linha com esse compromisso, a MAG fechou neste ano uma parceria com a Favela Holding, com o objetivo de democratizar o seguro e impulsionar ainda mais a economia das favelas do Brasil. Da parceria entre as duas organizações nasceu a Favela Seguros, a iniciativa está em fase piloto em quatro favelas do país – Brasilândia e Paraisópolis em São Paulo e Rocinha e Complexo da Penha no Rio – com a previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2025.

REVISTA APÓLICE: ⁠Que tipo de retorno uma seguradora pode devolver à sociedade, independente de serem clientes ou não?

HELDER MOLINA:: Uma seguradora devolve à sociedade algo que vai além da educação financeira: ela transforma vidas. Quando uma família recebe o benefício de um seguro, não estamos falando apenas de dinheiro – estamos falando de dignidade, de continuidade, de um futuro que não foi interrompido por uma fatalidade. O seguro de vida evita que uma criança precise sair da escola, que uma família perca sua casa, que um pequeno negócio precise fechar as portas. Ele garante que os sonhos de quem se foi continuem vivos naqueles que ficam, ou quando o beneficiário é o próprio cliente, resguardando uma vida digna mesmo frente a alguma adversidade de saúde.

Já vimos na MAG muitas histórias de transformação. Famílias que, em um momento de luto, encontraram no seguro a segurança para recomeçar. Pequenos empreendedores que conseguiram manter seus negócios funcionando porque alguém pensou neles antes. O impacto do seguro de vida é real e direto, e é por isso que acreditamos tanto no nosso propósito.

Além disso, trabalhamos para levar essa proteção para mais pessoas. A Favela Seguros veio para democratizar o acesso ao seguro dentro das favelas e periferias, garantindo que mais famílias tenham essa rede de segurança. Já o Instituto de Longevidade MAG atua para oferecer suporte e oportunidades para pessoas 60+, aposentados e pensionistas, impactando diretamente a qualidade de vida dessas pessoas.

O retorno de uma seguradora para a sociedade não é abstrato – ele é concreto, é imediato e transforma destinos. É isso que fazemos todos os dias.

REVISTA APÓLICE: Qual é o impacto da longevidade para os negócios da MAG?

HELDER MOLINA: O mercado de seguros tem se adaptado às mudanças demográficas e ao aumento da expectativa de vida, o que impulsiona a oferta de produtos para pessoas mais longevas. Nós entendemos que esse fenômeno impulsiona o desenvolvimento de produtos adequados às suas necessidades já há muito tempo, e até por isso criamos o nosso instituto em 2016. Hoje somos uma das únicas seguradoras que oferece um portfólio tão diverso para pessoas 60+ e coberturas com vigências estendidas.

REVISTA APÓLICE: ⁠Através do Instituto da Longevidade vocês investem no futuro. De que forma isso acontece?

HELDER MOLINA: Desde sua fundação, em 2016, pelo meu pai, Nilton Molina, o Instituto de Longevidade MAG investe no futuro promovendo a longevidade financeira e a conscientização sobre a importância do planejamento para uma vida mais segura. Muitos brasileiros priorizam o presente e deixam o futuro em segundo plano, mas acreditamos que essa mentalidade pode mudar com educação financeira e acesso a ferramentas que ajudam a garantir estabilidade ao longo dos anos.

Para isso, seguimos cinco pilares fundamentais: ganhe mais, gaste bem, poupe certo, invista melhor e proteja o capital. Através de conteúdos, estudos e iniciativas como o IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade) e os Indicadores Macroeconômicos 50+, oferecemos suporte para que as pessoas possam planejar uma vida financeira mais equilibrada.

Além disso, o ViverMais, nosso programa de benefícios, disponibiliza acesso acessível a serviços essenciais, como suporte à saúde, assistência domiciliar, descontos em medicamentos e seguro de vida. O Instituto não só discute o impacto da longevidade na economia, mas oferece soluções concretas para que os brasileiros vivam mais e melhor.

REVISTA APÓLICE: ⁠Cada vez mais os seguros de vida falam menos da cobertura de morte e mais sobre serviços agregados. Quais são as tendências de serviços para o mercado no futuro próximo?

HELDER MOLINA: O mercado de seguros de vida está cada vez mais focado na proteção em vida, indo além da cobertura por morte. O futuro do setor passa por produtos que agregam serviços de saúde e bem-estar, garantindo suporte ao segurado ao longo de toda a sua jornada. Um exemplo disso é o Invida, nossa solução inovadora que combina seguro de vida com benefícios voltados para a longevidade e qualidade de vida, ajudando as pessoas a viverem mais e melhor.

Além disso, a personalização dos seguros é uma tendência clara. Nossa insurtech Simple2u já reflete essa evolução, oferecendo seguros sob demanda, flexíveis e adaptáveis ao estilo de vida do cliente. Com crescimento expressivo no último ano, a plataforma permite que as pessoas escolham a cobertura ideal para suas necessidades, com serviços que vão desde proteção para acidentes pessoais até assistência residencial e pet.

Olhando para o futuro, a integração de serviços de saúde ao seguro de vida será um dos pilares do setor. Estamos acompanhando essa transformação de perto, buscando sempre inovar para oferecer soluções que façam sentido para os novos hábitos de consumo e as necessidades reais dos brasileiros. Seguro de vida não é mais só sobre indenização – é sobre proteção contínua e qualidade de vida.

REVISTA APÓLICE: ⁠Como você enxerga o futuro da MAG nos próximos anos e quais são as perspectivas com as quais vocês trabalham?

HELDER MOLINA: O futuro da MAG é de crescimento, inovação e ainda mais proximidade com nossos clientes. Estamos constantemente aprimorando processos e investindo em tecnologia para oferecer uma jornada mais fluida e eficiente. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, com iniciativas como a MAGIA, que otimiza o trabalho interno e melhora a experiência dos nossos colaboradores. Além disso, a criação da área de Experiência do Cliente nos permite antecipar necessidades e oferecer um atendimento ainda mais ágil e personalizado.

Nos próximos anos, seguimos focados em diversificar nosso portfólio e expandir nossas soluções, sempre alinhados às novas demandas do mercado. Nosso compromisso continua sendo levar proteção financeira a cada vez mais brasileiros, reforçando a importância do planejamento para o futuro e garantindo produtos que realmente façam a diferença na vida das pessoas.

Comemoração interrompida por uma fatalidade

A comemoração dos 190 anos da seguradora foi interrompida de uma forma trágica. Mais de quatro mil pessoas, entre colaboradores, corretores de seguros e parceiros de negócios participavam de um cruzeiro na segunda semana do mês de janeiro.

Infelizmente, um dos colaboradores da MAG Seguros sofreu um mal súbito e veio a falecer. A companhia cessou todos os eventos e cancelou a comemoração, ressaltando seu compromisso com as pessoas. Veja a nota oficial, emitida pela seguradora:

“É com pesar que o Grupo MAG confirma o falecimento de um de seus colaboradores durante um cruzeiro comemorativo. O colaborador foi acometido por um mal súbito, recebeu atendimento pela equipe médica presente de forma imediata, mas infelizmente não resistiu. Nosso compromisso com as pessoas e respeito à vida fazem parte, intrinsecamente, dos valores desta companhia, e por isso as festividades programadas foram canceladas. Lamentamos profundamente o ocorrido, e seguiremos nos solidarizando e oferecendo apoio integral à família, amigos, parceiros e demais colaboradores do nosso grupo.”

