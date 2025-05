EXCLUSIVO – Ao completar 10 anos de atuação no Brasil e 40 anos no mundo, a AXA investe em um plano estratégico até 2027 baseado em três pilares: AXA Verde, para acelerar a agenda de sustentabilidade; digitalização e massificação da jornada de vendas; e desenvolvimento da oferta de seguros inclusivos.

Em uma apresentação exclusiva para jornalistas, Danielle Titton Fagaraz, diretora de Gestão Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil falou sobre a proposta de valor para os corretores parceiros da seguradora. “Estamos fazenod a revisão anual par aa oferta de novas benefícios”, revelou Danielle.

Como novidade, ela falou sobre a “Tem seguro AXA”, cujo objetivo é ampliar a quanidade de produtos da seguradora em um mesmo cliente. Ela destacou que a seguradora tem capacidade de oferecer produtos de todas as carteiras, com um portfolio completo com solucoes que se adaptam as necvessidades de cada cliente PJ. Também foram ampliadas as premiações para os corretores de seguros em campanhas de incentivo, com viagens no Brasil e no mundo.

A empresa, que consolidou sua atuação com a XL em 2022, e chegou a R$ 1,9 bi de faturamento, com crescimento de mais de 11%. Os negócios corporativos para pequenas e médias empresas significou um crescimento de 18% em 2024. O setor de massificados também cresceu mais de 13%, além das novas contas fechadas em 12 parcerias. Por fim, em Vida, uma carteira nova para a companhia, teve desenvolvimento de 45%. Todos estes números são referentes ao comparativo 2024 x 2023.



Entre as novidades que a empresa apresentou para jornalistas na manhã desta quarta-feira está Luciano Calheiros, novo vice-presidente Comercial. A seguradora possui mais de 3 milhões de clientes e mais de 3,2 mil corretores ativos. “É super importante ampliar a base de corretores para aumentar nossa capilaridade”, destacou Calheiros.

“Entendemos que a organização geográfica, com as filiais, ajuda a estar próximo ao corretor. Entretanto, reorganizamos a área comercial de acordo com o perfil do corretor: Corporate Consultivo, para aqueles que necessitam de consultoria; Mega Brokers; Canais Especiais, com dois modelos importantes que atendem assessorias e também os especializados em licitações públicas; Canais Digitais; Parcerias (EssentiALL).

AXA EssentiALL é uma iniciativa global da seguradora, que vem com uma proposta de valor para a AXA internacional, para incluir novos consumidores no mercado de seguros, com distribuição através de parcerias. Seu objetivo é desenvolver produtos que enderecem à base de clientes de cada parceiro, como varejistas, cooperativas e instituições financeiras. Saber o que faz sentido para cada cliente. Fazer a jornada do seguro que converse com o cliente em sua jornada”, antecipou Calheiros.

A AXA está ampliando sua área de atuação: desde os grandes riscos, que culminou com a parceria com a XL; e as parcerias para as soluções em massificados, passando a entregar produtos para pequenas e médias empresas.

