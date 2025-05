A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE) sediou, na manhã desta segunda-feira (19), a sessão solene que marcou a abertura oficial da Semana Municipal do Seguro em Fortaleza. A iniciativa, celebrada anualmente na terceira semana de maio, tem como objetivo ampliar a conscientização da população sobre a importância da proteção patrimonial, financeira e, sobretudo, humana.



Durante a solenidade, lideranças do setor destacaram a relevância social e econômica da indústria de seguros no estado. “Para nós do Sindsegnne, e para todos que integram essa indústria, é uma honra e motivo de grande entusiasmo iniciar uma semana tão importante com uma cerimônia tão representativa, especialmente nesta casa legislativa de tamanha relevância”, afirmou Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindsegnne). Segundo ele, o setor no Ceará gerou, em 2024, cerca de 13 mil empregos diretos e indiretos, arrecadou mais de R$ 7 bilhões e devolveu R$ 1,7 bilhão à sociedade por meio de indenizações.



Ribeiro ressaltou ainda o papel estratégico do seguro na sustentação da economia. “O setor atua em todas as regiões do estado com um ecossistema que garante atendimento ágil e humano. O seguro proporciona estabilidade econômica, evitando a interrupção de atividades produtivas e garantindo a continuidade dos negócios”, destacou.



A cerimônia também contou com a presença de Fernando Dantas, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Ceará (Sincor/CE), que enfatizou a importância da profissão do corretor de seguros. “O corretor de seguros tem um papel essencial: é ele quem traduz de forma clara os contratos, entende a realidade de cada cliente e propõe soluções personalizadas. Enquanto o mercado digital oferece produtos genéricos, o corretor escuta, orienta e entrega proteção real — não apenas preço”, afirmou.



Dantas reforçou o papel do corretor como elo entre a população e o setor segurador. “Represento aqui mais de mil corretores no Ceará, profissionais que trabalham diariamente com a missão de proteger vidas e patrimônios. Apesar dos desafios, seguimos firmes por acreditar que nosso trabalho transforma vidas”.



Além das discussões no ambiente legislativo, a programação da Semana do Seguro inclui uma ação de aproximação com o público: um estande montado no Shopping RioMar Fortaleza, na entrada principal, funcionará diariamente das 10h às 22h até o próximo domingo, 25 de maio. O espaço conta com a presença de corretores e representantes de seguradoras para esclarecer dúvidas, apresentar produtos e, eventualmente, encaminhar contratações.



A Semana do Seguro também reforça os compromissos do setor com o futuro. De acordo com Edmir Ribeiro, desde 2023 o Sindsegnne, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras e a Federação Nacional dos Corretores, desenvolve um programa com metas ambiciosas, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização (PDMS). “Queremos aumentar a participação do setor no PIB de 6,5% para 10% até 2030 e ampliar a cobertura securitária para 20% da população brasileira”, apontou o presidente do Sindsegnne.



Mais que um evento institucional, os participantes destacaram que a Semana do Seguro é uma convocação coletiva. “Para o consumidor, a reflexão é: estou protegido? Para o corretor: estou cumprindo minha missão? Para o mercado: estamos entregando valor real?”, provocou Fernando Dantas.