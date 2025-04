Rodobens lança Accelo e marca presença em feiras agro

No mês de abril, a Rodobens estará presente em quatro importantes eventos do setor agropecuário e de transporte: a Tecnoshow Comigo em Rio Verde (GO), a Norte Show em Sinop (MT), a Feinagro em Mineiros (GO) e a Expocarpina em Carpina (PE). Com um portfólio robusto e soluções inovadoras, a empresa reforça sua conexão com o mercado e apresenta oportunidades estratégicas para os visitantes.

Como destaque, a Rodobens apresentará o novo Accelo, caminhão compacto projetado para operações urbanas e de curtas distâncias. Com tecnologia avançada e eficiência operacional, o modelo se diferencia pela versatilidade, atendendo às necessidades de diferentes segmentos do transporte. Além disso, a empresa levará sua carreta-estande da Mercedes-Benz, um espaço onde os visitantes poderão conhecer de perto diversos modelos de caminhões e explorar soluções financeiras voltadas à renovação de frotas, com exceção da Expocarpina, onde a carreta não estará presente, apenas os caminhões.

Os eventos reunirão profissionais do setor para discutir tendências e inovações no agronegócio e na logística de transporte. A Rodobens fortalece sua atuação ao oferecer condições especiais de consórcios, financiamento, seguros, peças e serviços. “O agronegócio e a logística de transporte estão em constante evolução. Estar próximo dos clientes, ouvir suas necessidades e apresentar soluções completas são pilares essenciais para apoiar a expansão de seus negócios”, afirma Ademir Odoricio, diretor de Caminhões, Ônibus e Vans da Rodobens.

Os visitantes que passarem pelo estande da Rodobens durante os eventos poderão conferir condições exclusivas e oportunidades diferenciadas para impulsionar seus negócios.