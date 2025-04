Seguros Unimed supera 2 milhões de vidas na carteira de saúde

A Seguros Unimed ultrapassou a marca de 2 milhões de vidas em sua carteira, somando clientes dos segmentos saúde e de odontologia. Em fevereiro de 2025, a companhia contabilizou 905.998 vidas no segmento de saúde, com faturamento superior a R$552 milhões. No mesmo período, foram registradas 1.191.479 vidas em odontologia, com receita acima dos R$16 milhões.

Muitos clientes contam com coberturas simultâneas em ambos os segmentos, refletindo a estratégia da companhia em oferecer soluções completas e complementares, o que torna o crescimento da carteira expressivo, com alta de 10% no número de vidas e 16% no faturamento em comparação ao mesmo período de 2024.

Entre as ações que contribuíram para o aumento da carteira no segmento saúde estão a ampliação da estratégia de vendas a partir de parcerias com corretores; participações em licitações para contratos aderentes ao perfil da seguradora e a estruturação de um portfólio de produtos capaz de atender a diferentes públicos (personalização). Já no segmento odontológico, o destaque está para a venda conjunta de planos da Unimed Odonto com o seguro-saúde da Seguros Unimed ou com a assistência médico-hospitalar das Unimeds regionais. Além disso, o ano de 2024 foi marcado pela ampliação do portfólio de produtos, com o objetivo de atender a novas demandas de mercado. Um exemplo é o produto misto, baseado na RN 59 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.