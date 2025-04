Fluxo Seguros lança solução para benefícios corporativos

A gestão de atendimento voltado para a melhoria na qualidade de vida é uma alternativa oferecida pelas empresas aos colaboradores. No início de abril, a corretora Fluxo Seguros lançou o Fluxo Benefícios, um mix de assistências onde os corretores possuem acesso a um produto exclusivo para atuar com seus clientes e gerar uma renda recorrente.

Oferecer um plano de benefícios demonstra preocupação com o bem-estar dos colaboradores. Isso pode criar um ambiente de trabalho mais positivo e fortalecer a cultura de uma corporação.

O Fluxo Benefícios disponibiliza assistência à saúde com 21 especialidades online, assistência funeral familiar, morte acidental, auxílio alimentação, cartão de Natalidade, assistência psicológica, assistência nutricional, desconto em farmácias, lojas, cursos, academias, sorteio de Capitalização e cobertura imediata sem carência.

“Entendemos a importância de levar esses benefícios a todo o seu time. Focamos no impacto na qualidade de vida das pessoas, o seguro de vida, as consultas médicas e o plano odontológico. E os corretores disponíveis a oferecer o Fluxo Benefícios vão ser comissionados no primeiro mês e nos demais meses em que seus clientes pagarem pelo benefício, durante a gestão do contrato. A renda recorrente é o foco principal com os nossos parceiros”, concluiu Fábio Souza, CEO da Fluxo Seguros.