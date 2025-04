A campanha “Velocidade Máxima – Rumo ao Vale dos Vinhedos”, promovida pela EZZE Seguros, acaba de ser concluída com resultados expressivos e grande engajamento de corretores de seguros de todo o Brasil.

Como reconhecimento, corretores e parceiros que obtiveram melhor performance foram premiados, em março, com uma experiência exclusiva, com direito a acompanhante, no Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola, localizado no coração do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

A iniciativa, que nasceu como forma de apoiar a retomada do turismo local no estado do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024, teve como objetivo impulsionar as vendas e fortalecer o relacionamento da EZZE com seus parceiros comerciais.

A ação representa um marco na trajetória da companhia que caminha para o seu sexto ano de operação. “A conexão entre seguradora, corretores e parceiros é o que impulsiona grandes conquistas. Reunir grandes profissionais neste evento, conectados por um propósito comum, reforça que juntos transformamos planos em resultados e sonhos em realidade”, destaca Juliana Fonseca, Vice-Presidente de Parcerias da EZZE.

Segundo Diego Azevedo, Vice-Presidente Comercial da EZZE, durante o período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2024, o volume de prêmios emitidos aumentou 59% em relação ao mesmo período de 2023 e cresceu 24% em relação ao primeiro semestre de 2024. “Agradecemos a todos os participantes que demonstraram um desempenho excepcional. Reforçamos, mais uma vez, o nosso compromisso em apoiar e incentivar os corretores de seguros e parceiros, protagonistas da trajetória de sucesso da nossa marca por todo o país”, compartilha Diego Azevedo.

Além de valorizar o esforço e dedicação de seus parceiros, a campanha também contribuiu para o fortalecimento do turismo em uma região de grande importância cultural e econômica para o nosso país. “Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados. Foi uma oportunidade incrível de incentivar nossos corretores e parceiros, reconhecer seus esforços e, ao mesmo tempo, contribuir para o turismo do Vale dos Vinhedos. Essa experiência exclusiva foi um pequeno agradecimento pelo empenho desses profissionais que fazem parte das conquistas da nossa empresa”, diz o CEO da EZZE, Richard Vinhosa.

Com o encerramento da campanha, a EZZE já planeja novas iniciativas para continuar estreitando os laços com seus parceiros comerciais e fomentar ainda mais o crescimento do setor.