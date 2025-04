Corretoras de seguros do interior de São Paulo criam o Grupo Valy

Impulsionar o crescimento e a excelência dos serviços das corretoras associadas e fortalecer sua competitividade e inovação no interior de São Paulo. Este é o objetivo do Grupo Valy, com sede em Limeira, que conta com nove membros e R$ 50 milhões em produção de seguros massificados, como auto, vida e residencial.

A atuação nessa região mais próxima a Campinas é estratégica: ali existem 90 municípios com economia pujante, cujo PIB somou R$ 312,96 bilhões no primeiro semestre de 2024, um dos maiores do País. o Grupo constitui uma rede de apoio empresarial que vai agregar valor aos negócios em cidades como Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Araras, Americana, Mogi Mirim, entre outras.

“O Grupo Valy é uma aliança de valor que fortalece e impulsiona corretoras de seguros, transformando desafios em oportunidades e promovendo seu crescimento sustentável”, ressalta o presidente Frederico Leopoldo. Apesar de atuarem juntas de maneira informal desde 2018, seus representantes entenderam que agora era o momento de profissionalizar e abrir espaço e oportunidade para mais corretoras fazerem parte do grupo.

Além de Frederico, outros três diretores: Henrique Mendes (Operacional), Bettine Castro (Financeiro) e Márcio Mônaco (Comercial) lideram o novo grupo. Todos possuem mais de vinte anos de vivência no setor. “Essa experiência e expertise dos empresários do grupo nos levará a ser a principal referência no desenvolvimento e na evolução estratégica das corretoras de seguros do mercado, promovendo resultados sólidos e sustentáveis”, acredita o presidente.

Segundo Frederico, as soluções oferecidas aos parceiros envolvem uma consultoria, que analisa as principais necessidades de cada corretora, e viabilizam as ações para uma melhor gestão e resultados em vendas, pessoas, tecnologia, marketing, suporte online, laboratório para vendas de novos produtos, até a realização de eventos estratégicos e aplicação de Inteligência Artificial, entre outras coisas.

O Grupo Valy prevê triplicar seu tamanho em um futuro próximo. “Uma das principais estratégias do grupo é a maneira como se estabelecem parcerias com as melhores seguradoras do mercado, gerando benefícios para todos os atores do processo, corretoras, seguradoras e segurados”, finaliza.