Prudential do Brasil anuncia VP de Marketing e Clientes

A Prudential do Brasil, maior seguradora independente em seguros de pessoas no país, anuncia Guilherme Marques como novo vice-presidente de Marketing e Clientes. Marques passa a integrar o comitê executivo da companhia com a missão de fortalecer a estratégia de marca, evoluir o portfólio de produtos e seguir acelerando a centralidade no cliente.

Com mais de duas décadas de experiência nos segmentos de seguros, mercado financeiro e consultoria estratégica no Brasil, América Latina e Canadá, o executivo atuou em instituições de destaque como McKinsey & Company, Itaú, Scotiabank e, mais recentemente, no Royal Bank of Canada. Ao longo de sua trajetória, consolidou expertise em inovação de produtos, estratégia de marketing e transformação digital.

“É um privilégio liderar o futuro de uma marca tão icônica, sólida e respeitada como a Prudential, desenvolver os produtos que farão parte da vida dos nossos clientes por décadas e seguir impulsionando uma cultura verdadeiramente centrada no cliente. Acredito que temos um horizonte promissor com grandes oportunidades para expandir nossos negócios e parcerias, ao mesmo tempo em que seguimos atentos às reais necessidades de proteção dos nossos clientes e ampliamos o uso de ferramentas digitais para criar experiências intuitivas e inovadoras para o mercado de seguros brasileiro”, declarou Marques.

Engenheiro formado pela Unesp, Guilherme Marques possui MBA em Gestão de Negócios pelo INSEAD e em Finanças pela Fundação Dom Cabral, além de formação em gestão de riscos bancários pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia.