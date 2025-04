Allianz Seguros apresenta nova campanha voltada às assessorias

Após levar as assessorias aos megashows de Eric Clapton e Simply Red, no Allianz Parque, a Allianz Seguros promove a “Campanha Assessorias 2025”. Assim como na edição anterior, serão contempladas três parceiras a cada semestre, que terão a oportunidade de assistir, com acompanhante, a grandes espetáculos diretamente do camarote da companhia.

Válida até o dia 31 de dezembro deste ano, a iniciativa é voltada às assessorias parceiras da Allianz de todo o Brasil e inclui as seis regionais da seguradora: Sul, São Paulo Capital, São Paulo Interior, Rio de Janeiro e Espírito Santo, Minas Gerais e Centro-Oeste, e Norte e Nordeste. A premiação seguirá um modelo de pontuação que considera os itens Prêmio Emitido Líquido (PEL) incremental, produtos focados nos segmentos de Massificados e Negócios Corporativos, além de percentual de renovação e carteira. Uma pontuação específica é aplicada a cada um dos itens.

“Já vivemos duas experiências incríveis com as assessorias no Allianz Parque, e estamos ansiosos para proporcionar isso novamente às nossas parceiras”, diz Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, ressaltando a importância deste canal para a companhia. “As assessorias estão presentes em grande parte da nossa operação e são consideradas peça-chave para a diversificação e a capilaridade do atendimento comercial a milhares de corretores parceiros que operam em todo o país.”