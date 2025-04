Vivianne Andreazzi assume a gestão comercial nacional do PASI

O PASI passa por uma importante mudança estratégica em sua estrutura comercial. Vivianne Andreazzi, que já acumulou uma trajetória de sucesso na empresa, assume agora o desafio de liderar a Gestão Comercial Nacional.

Essa decisão reflete o compromisso do PASI com o crescimento sustentável e o fortalecimento das relações com os corretores. Enquanto isso, Mateus Ribeiro é o líder das áreas Atuarial, FOP (Fidelização, Oportunidades e Pós-Venda) e Inteligência de Dados.

A estratégia por trás da mudança

“Atuo no mercado segurador há 16 anos e, desde 2015, faço parte do PASI, trabalhando inicialmente com os corretores de Minas Gerais. Em 2022, recebi o convite para assumir também a gestão comercial da região Sul, abrangendo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Com o apoio da equipe e dos parceiros, conseguimos ampliar nossa atuação e capilaridade na região, além de aumentar significativamente as vendas”, conta Vivianne.

O sucesso obtido em sua atuação regional foi determinante para o convite para assumir a gestão nacional. “A modernização de processos e a ampliação do nosso modelo comercial foram cruciais para acompanhar o crescimento do portfólio de produtos. Agora, temos um desafio ainda maior: manter a excelência no atendimento aos corretores e explorar novas possibilidades de mercado. É uma responsabilidade enorme, mas sinto-me reconhecida e realizada com essa oportunidade”, afirma.

A transição

Segundo Vivianne, o processo de transição ocorreu de forma natural, contando com o apoio da equipe e do próprio Mateus Ribeiro, que desempenhou um papel fundamental na área comercial. “Sempre tivemos muita sinergia nos projetos e, mesmo assumindo áreas distintas, continuamos alinhados estrategicamente. Dividimos fluxos e responsabilidades para melhorar nossa dinâmica e garantir um atendimento cada vez mais ágil e eficaz aos corretores.”

Vivianne destacou ainda o aprendizado diário que tem adquirido na interação com corretores de diferentes regiões do Brasil. “Cada estado tem suas particularidades e desafios, o que exige um olhar atento e personalizado. Esse entendimento é compartilhado com nossos coordenadores regionais, reforçando o objetivo de ampliar os negócios de forma estratégica e adaptados às necessidades locais.”

Compromisso com os corretores e o futuro do PASI

Para Vivianne, o compromisso com os valores da empresa é um dos pilares de sua atuação. “Sempre digo que a família PASI me acolheu em momentos importantes da minha vida. Herdei de Alaor e Fabiana a disposição para enfrentar desafios, aprender constantemente e ter ética nos negócios. Esse sentimento de pertencimento me inspira a entregar o meu melhor e a estimular a equipe a fazer o mesmo.”

A gerente comercial faz um convite especial aos corretores: “Vamos reforçar nossa caminhada juntos, estreitando laços e compartilhando o que temos de melhor como profissionais do mercado segurador. Este é um momento muito positivo para o PASI, e temos grandes perspectivas para o futuro.”

A mudança marca uma nova etapa para o PASI, alinhando inovação e tradição em sua estratégia comercial, com a expectativa de manter e expandir o sucesso conquistado ao longo de sua trajetória.