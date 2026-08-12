Seguro auto: uso de veículo em campanha exige alterações na apólice

O uso de veículos particulares durante campanhas eleitorais pode exigir alterações na cobertura do seguro auto, dependendo da forma como o automóvel é utilizado. O esclarecimento foi feito nesta terça-feira (11) pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), após questionamentos da imprensa sobre o tema.

Segundo os esclarecimentos feito pelas entidades, a utilização de adesivos de pequeno porte em veículos de passeio, sem alteração na finalidade de uso do automóvel, não compromete a cobertura do seguro.

Porém, a situação muda quando o veículo passa a ser utilizado com propaganda ostensiva de candidatos ou para circulação e apoio às campanhas políticas. Nesses casos, a orientação é que o uso declarado na apólice seja alterado de “particular” para “comercial/publicitário”.

As entidades orientam que as alterações nesses veículos devem ser comunicadas ao corretor de seguros e, consequentemente, à seguradora para adequação da apólice. Segundo CNseg e FenSeg, a medida é necessária para garantir a cobertura do contrato.

“O uso do veículo para fins publicitários ou de apoio a campanhas eleitorais torna-o mais exposto a acidentes, roubo e até vandalismo, o que leva à necessidade de adequação do contrato de seguro”. A afirmação é de Keila Farias, vice-presidente da Comissão de Seguro Auto da FenSeg.

A orientação ocorre em meio ao período eleitoral e reforça a importância do segurado comunicar ao corretor qualquer mudança na utilização do veículo durante a vigência da apólice.

Veja a nota de esclarecimento completa:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

Necessidade de alteração de cobertura do seguro auto para veículo particular em campanha eleitoral

Em resposta aos questionamentos da imprensa acerca da notícia veiculada hoje, 11 de agosto, sobre a cobertura de seguros em veículos particulares utilizados para campanha eleitoral, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) esclarecem que adesivos de pequeno porte em veículos de passeio, sem alteração da sua utilização, não comprometem a cobertura do seguro automóvel.

No entanto, veículos de passeio com propaganda ostensiva de candidatos, utilizados para circulação e apoio a campanhas políticas têm a necessidade de alteração de uso “particular” para “comercial/publicitário”. Por isso, é recomendável que os segurados procurem seus corretores para fazer a adequação do contrato.

A mudança deve ser comunicada ao corretor e consequentemente à seguradora para alteração da apólice de seguro, garantindo assim sua cobertura.“

N.G