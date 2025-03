Generali lança livro comemorativo pelos 100 anos no Brasil

Como parte das comemorações de seu centenário, a Generali anuncia o lançamento de um livro que narra sua trajetória de 100 anos no Brasil. A obra “O Legado do Leão” reúne depoimentos de colaboradores, imagens históricas, marcos institucionais e momentos que destacam o impacto da companhia no mercado segurador e na sociedade brasileira.

O livro oferece uma viagem no tempo, retratando desde o primeiro ano da Generali em solo brasileiro, em 1925, as transformações que a companhia atravessou em meio a momentos históricos, como guerra e constantes mudanças políticas, até chegar ao ano de 2025 como uma das companhias mais inovadoras do país.

“Acredito que essa obra seja mais do que apenas um registro histórico para a marca Generali. Ela se tornou um verdadeiro tributo aos nossos colaboradores, parceiros e clientes que fizeram parte dessa jornada centenária”, afirma a Diretora Comercial & Marketing da empresa, Claudia Lopes.

Com uma narrativa envolvente e visual rico, a publicação não apenas celebra o passado, mas também reforça os valores de inovação, solidez e sustentabilidade que permeiam a Generali e pavimentam um caminho para um futuro de muito sucesso. O livro foi lançado em evento comemorativo em São Paulo, no dia 11 de março, no Hotel Rosewood.

A Generali no Brasil

O Legado do Leão traz à tona diversos momentos importantes da sociedade brasileira e como a Generali se adaptou para que suas atividades se mantivessem relevantes no país. O livro passa pela expansão do Grupo Generali, retrata a trajetória de um tempo em que as máquinas de escrever faziam parte do cotidiano dos trabalhadores até a chegada da automação em seu dia a dia. A obra também demonstra o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a responsabilidade social no Brasil e no mundo.

No ano passado, a companhia foi premiada pelo terceiro ano consecutivo no Innovative Workplaces, reconhecimento das 20 empresas mais inovadoras do país pela MIT Technology Review Brasil.

Além do livro, a empresa programou uma série de eventos ao longo do ano, incluindo ações como plantio de árvores, podcasts, inauguração do espaço memória, iluminação do Cristo de Redentor, campanhas nas redes sociais, entre outras. O objetivo é celebrar e reforçar a solidez e legado da primeira seguradora estrangeira ao chegar no país.