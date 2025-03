Rodobens reduz em 27% o cancelamento de cotas de consórcio

Com base na Resolução BCB nº 285, que propõe que contratos de consórcios garantam mais equilíbrio e transparência no processo de venda de cotas e na relação entre consorciados e administradoras, a Rodobens, especialista em projetos de vida, impulsionou as tecnologias de sua frente de prevenção à fraude em todas as suas operações, o que apoiou na redução de 27% na quantidade de cotas de consórcio canceladas em 2024.

“Contribuímos e participamos ativamente nas discussões sobre a nova legislação com as entidades do setor, antecipando a implantação da Resolução 285. Nossos processos operacionais e de prevenção são referenciados pelo mercado de Consórcio há anos, o que nos possibilitou tanto acelerar novas tecnologias, como apoiarmos o mercado nessa janela de transição da regulamentação”, comenta Daniel Celeguim, Diretor de Crédito, Cobrança e Prevenção à Fraude. “Um dos fatores que motivou a implantação da resolução 285 foi o alto índice de cancelamento de cotas e as reclamações associados ao produto, que afeta o mercado como um todo, chegando a registrar patamares superiores a 50% de em algumas administradoras. Para 2025, a nossa meta é buscar melhorar ainda mais nossa qualidade na venda, reduzindo nossos índices de cancelamento”, completa.

Entre as ações que sempre fizeram parte do trabalho de prevenção à fraude da empresa, e que foram intensificadas após a Resolução entrar em vigor, está o rigoroso critério na seleção de seus parceiros comerciais e clientes, principalmente, no que diz respeito à capacidade de pagamento (crédito) e à credibilidade. “Passamos a ser ainda mais rigorosos com nossos parceiros comerciais e com os consorciados que se candidatam a adquirir um produto Rodobens. Implementamos novas soluções e reforçamos o time de Prevenção à Fraude. Isso ampliou nossa qualidade cadastral, facilitou os contatos com os clientes, dentre outros reflexos positivos na operação de consórcio”, comemora Celeguim.

O time de Prevenção à Fraude da Rodobens dá suporte a todo conglomerado, apoiando na análise de casos, seja durante a adesão de novas cotas, na abertura de financiamentos, nos processos de transferência de cotas, na contemplação ou faturamento de bens, no momento do saque a clientes. O foco é garantir mais segurança nas diversas operações. “Sabemos que a fraude é extremamente desgastante e custosa. Quando a evitamos, minimizamos os prejuízos financeiros para todos os envolvidos”, detalha o diretor.

Em sua atuação preventiva, a Rodobens tem feito uso de tecnologia de ponta, incluindo a inteligência artificial, e implementados métodos modernos, rápidos e seguros para checar suas operações, sempre visando a melhor experiência dos clientes. Biometria facial, perícia documental e checagem de reputação de e-mail estão entre as soluções adotadas pela empresa, sempre contando com os fornecedores mais referenciados do mercado, priorizando a eficiência em todas as etapas.

“Nosso desafio é realizar todos os processos de forma rápida, segura e transparente para o cliente. Ele precisa sentir que a Rodobens zela por sua segurança, mas sem a necessidade de métodos demorados, burocráticos e incômodos. Nosso público sabe que algumas validações são inevitáveis, mas a experiência deve ser algo cada vez menos impactante nessa jornada”, completa Paulo Roberto de Abreu, Gerente de Prevenção à Fraude da Rodobens.

A Rodobens considera a prevenção de fraude um processo “vivo”, que exige reavaliações periódicas, já que as técnicas de atuação dos fraudadores mudam a todo momento e é necessário um tempo de reação extremamente curto.