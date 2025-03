Quem for ao Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros (Brasesul 2025), que acontece nos dias 20 e 21 de março, em Porto Alegre, terá a oportunidade de conhecer a incrível história do seguro no mundo e o desenvolvimento do setor no Brasil, impulsionado pelo associativismo.

“Seguro através do tempo” é a maior e mais completa exposição sobre seguros já produzida no Brasil. Foi montada por uma equipe de historiadores contratada pelo Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul (Sindseg PR/MS) como parte das comemorações dos 100 anos de história do sindicato, comemorados em 2024.

A Exposição poderá ser encontrada no foyer da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), uma especie de lounge que fica antes da entrada para a feira.

São oito sequências de painéis com registros históricos, fotos e ilustrações. O visitante segue o circuito e vai conhecendo em ordem cronológica todo o processo de amadurecimento do seguro no mundo até a constituição da primeira seguradora no Brasil, as primeiras modalidades comercializadas e o esforço de regulamentação e organização da atividade através das entidades representativas.

É na segunda parte da exposição, intitulada de “Tempos Modernos”, que a trajetória do Sindseg PR/MS é contada junto com extratos interessantes da história do Brasil e do desenvolvimento econômico do Paraná.

Fotos e documentos revelam a formação das cidades do interior paranaense, ciclos econômicos, personagens marcantes, ações, eventos e leis determinantes para o setor, além do papel das seguradoras e do sindicato no desenvolvimento regional, finalizando a mostra com a importância dos corretores de seguros.

A exposição “Seguro Através do Tempo” já foi apresentada em cinco cidades paranaenses (Londrina, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel) e Porto Alegre será a primeira a receber a mostra além das fronteiras do estado.

Séculos do mutualismo ao seguro

A linha do tempo da exposição vem desde as primeiras iniciativas de mutualismo 2.500 anos antes de Cristo, na Babilônia, com cameleiros que dividiam os prejuízos com os animais que morriam nas travessias do deserto. Mostra registros do compartilhamento de riscos também no Código de Hamurabi (Mesopotâmia 1772 a.C.) e na Lei de Rothes (Grécia 200 a. C.), que previa formas de remediar prejuízos em navegações quando era necessário se desfazer da carga para preservar a embarcação.

Outro ponto interessante dessa primeira parte da exposição, que ficará no Brasesul, mostra que o Seguro já foi um instituto condenado pela Igreja Católica. Em 1263, o Papa Gregório IX condenou uma prática muito comum na época, que era os empréstimos de dinheiro para comerciantes marítimos ( Nauticum Foenus ). Ele acreditava que essa espécie de acordo segurador se caracterizaria como usura ou sacrilégio, pois somente a vontade divina deveria ser capaz de minimizar as mazelas dos homens.

A exposição segue mostrando que a primeira apólice de seguro foi emitida em Gênova, na Itália, em 1347, cobrindo riscos marítimos. Cita como foi a expansão dos seguros na Europa nos séculos seguintes, até o surgimento da figura dos corretores de seguros, em Portugal (1578), e a criação da primeira companhia de seguros contra incêndios em Londres (1675), poucos anos depois de um mega incêndio que queimou mais de 13 mil casas na capital inglesa (1666).

A exposição “Seguro através do tempo” mostra como foi o início da atividade seguradoras no Brasil. Com a vinda da família real portuguesa ao país, em 1808, e a abertura dos portos, foi criada a primeira companhia de seguros em território brasileiro, a “Boa-fé”, que trabalhava com proteção marítima.

Tempos Modernos

Já na segunda sequência de painéis que serão montados no Brasesul, a exposição mostra o surgimento do Sindseg PR/MS, em 1924, e a história da evolução da representatividade sindical patronal vai sendo apresentada através dos marcos históricos importantes e do contexto político e econômico no Paraná e no Brasil.

Na década de 40 é retratado pela exposição o Decreto Lei 2.063, que regulamentou a atividade seguradora no Brasil, bem como o Decreto 5.901, que criou a obrigatoriedade dos seguros contra risco de incêndio e transportes para comerciantes, indústrias e concessionárias de serviços públicos.

O contexto histórico mundial do início da década de 40 é muito bem demonstrado com uma foto de uma enorme fila para comprar pão em Curitiba, com o texto de apoio explicando. “Após declarar guerra contra as potências do eixo, o governo brasileiro instituiu uma espécie de Economia de Guerra, com intervenção estatal no controle e no racionamento de alimentos e combustíveis”.

História recente

Finalmente nos últimos anos, a exposição retrata o processo de modernização do sindicato e as ações de promoção da cultura de seguros em virtude das comemorações do centenário da instituição.

Além da exposição no Brasesul 2025, o sindicato produziu um livro chamado “Legado Assegurado”, que conta a história do setor e está sendo distribuído para escolas públicas de todas as cidades paranaenses.

Também foi editado um selo comemorativo dos Correios e criada uma medalha chamada “Rosácea Paranista”, para homenagear personalidades que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento do setor.

Estes símbolos do centenário do Sindseg PR/MS (livro, medalha e selo) também estarão expostos no Brasesul 2025 ao lado da exposição “Seguro através do tempo”.