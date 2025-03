Leve Saúde sorteia quatro novos caminhões de prêmios 

A Leve Saúde sorteou na quarta-feira (12), quatro corretores campeões de vendas que receberão caminhões carregados de prêmios. A cerimônia aconteceu durante o evento “CarnaLeve Mais: A Saideira”, que reuniu 200 corretores de maior destaque, 50 supervisores e 50 convidados na sede da empresa.

Até o final da campanha, serão entregues 56 caminhões, cada um com R$ 25 mil em prêmios. Ao todo, serão R$ 1,4 milhões em prêmios.

Essa é parte de uma das campanhas de incentivo às vendas da Leve Saúde, a maior em curso no mercado de planos de saúde do Brasil. A empresa tem realizado ações para os corretores que vêm apresentando melhor desempenho.A Leve ainda possui uma página de Instagram especialmente voltada para a comunicação com corretores, a Leve Saúde Corretores, em que divulga todos os seus prêmios e campanhas.