Mulheres são destaque em café da manhã do CVG-RJ

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), preparou um café da manhã na quinta-feira, dia 13 de março, em sua sede no Rio, dedicado às mulheres corretoras de seguros. Na ocasião, recebeu as palestrantes da Tokio Marine, Sharlene de Miranda, gerente Regional Vida-Brasil e Gina Monteiro, gerente Comercial Vida RJ/ES, além de outros representantes da seguradora.

A manhã iniciou com Sharlene de Miranda, gerente Regional Vida-Brasil, falando sobre a importância do seguro de Vida para a sociedade e suas oportunidades, e na continuação, Gina Monteiro, gerente Comercial Vida RJ/ES, deu detalhes de produto como o Vida Individual, um seguro com coberturas, benefícios e diferenciais que atendem o público feminino. “O Vida Individual tem cobertura de Doenças Graves de até 30 patologias e ainda pode contar com a telemedicina Albert Einstein sem limite de utilização. Existem as assistências exclusivas do nosso Programa Vida Saudável com tele orientações com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e educador físico”, explicou Gina Monteiro.

As mulheres não só estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde e bem-estar, como também com a proteção familiar. Segundo as palestrantes, tem aumentado o número de mulheres que procuram seguro de Vida. Garantindo assim proteção ao longo da vida, protegendo a sua família, e podendo contar com a proteção financeira, caso o segurado(a) venha a faltar.

Para Sonia Marra, especialista em seguros de pessoas e diretora adjunta do CVG-RJ, o conteúdo da palestra da Tokio Marine foi muito enriquecedor. “O encontro resultou num momento de conexão, de tirar dúvidas sobre o produto e a possibilidade de fazer novos negócios”, concluiu.