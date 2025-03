Funcional Health Tech anuncia Renato Fonseca

A Funcional Health Tech, pioneira e líder no desenvolvimento de tecnologias para programas de suporte a pacientes no Brasil, anuncia a chegada de Renato Fonseca como Diretor de Marketing, Dados e Pesquisa. O novo Diretor tem como objetivo integrar a inteligência de marketing às áreas de produtos e negócios, ampliando a visibilidade e promovendo o crescimento da companhia no setor de saúde. Para isso, o profissional será responsável por fomentar a cultura de growth, ampliar o foco na comunicação segmentada suportada pela automação de marketing, potencializar a geração de leads, assim como otimizar a experiência dos clientes.

“Renato chega para fortalecer nosso time, revendo estratégias e processos para contribuir com o crescimento das unidades de negócios”, afirma Marilia Rocca, CEO da Funcional Health Tech, que assumiu o cargo em dezembro de 2024.

Com mais de 25 anos de experiência em Comunicação e Marketing, o executivo atuou nos últimos anos nas indústrias de benefícios, varejo de autosserviço e mídia B2C e B2B, passando por empresas como Ticket (Edenred), GuiaMais (Carvajal), SA Varejo e Google (Spread IT Solutions). Atuou no desenvolvimento e gerenciamento de produtos, suporte e prospecção de vendas, e planejamento estratégico e tático. Formado em Comunicação Social, Renato Fonseca possui MBA em Gestão Econômica e Financeira de Projetos pela FGV-SP, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC-RS e Especialização em Negócios pela HEC Paris.

“Toda minha trajetória profissional resultou no acúmulo de competências para hoje contribuir com este momento de expansão da Funcional. Quero auxiliar com a minha expertise para atrair mais oportunidades de negócio , além de fortalecer o relacionamento com nossa base de clientes, contribuindo para aumento de faturamento e receita. Chego com muita certeza de que construiremos uma história de muito sucesso juntos”, enfatiza o novo Diretor de Marketing, Dados e Pesquisa da Funcional Health Tech.