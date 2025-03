Leonardo Rodrigues é o novo Country Manager da Stere no Brasil

A Stere, player global em ecossistemas digitais para seguros, anunciou Leonardo Rigo Rodrigues como novo country manager para o Brasil. Rodrigues assume o posto com a missão de fortalecer o crescimento da Stere no mercado brasileiro, com foco em recursos e serviços de tecnologia para seguradoras e corretores.

Administrador de empresas com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e mais de 20 anos de experiência em seguros, Rodrigues está na Stere desde 2022, ano em que a empresa chegou ao Brasil. Agora, assumirá a operação em momento de consolidação e expansão no País.

A Stere encerrou 2024 associada a projetos de grandes companhias globais, como a Allianz e Fairfax, e com o lançamento da Cor-X, plataforma para corretores, em uma parceria exclusiva com o Sincor-SP. A Cor-X permite realizar cotações, fazer pagamentos com a solução Stere Pay e emitir apólices de forma digital, com acompanhamento e gestão de vendas, dentro de uma plataforma integrada por meio de APIs com as seguradoras.

“Crescemos junto com a inovação em seguros no Brasil e aproveitamos nosso expertise em outros países, oferecendo recursos tanto para seguradoras, que podem ofertar produtos digitais e escaláveis para ampliar sua base de clientes, como para corretores, com ferramentas para aumentar sua eficiência e produtividade”, afirma Rodrigues.

As soluções da Stere proporcionam uma jornada digital completa para os canais não tradicionais de seguros. Lançada em maio de 2021, nos Estados Unidos, a empresa expandiu sua atuação para outros dez países, nas Américas, na Europa e na Ásia, com ferramentas que facilitam a distribuição de seguros em novos canais.