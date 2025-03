CCS-RJ celebra o Dia da Mulher

A comemoração do Dia Internacional da Mulher será no dia 25 de março, das 15 às 19h, na nova sede do CCS-RJ, no Centro do Rio, e é aberta para todas as corretoras do mercado.

Constam da programação os seguintes temas:

Automaquiagem – Com a especialista Viviane Lines, que falará como a maquiagem pode destacar a beleza e personalidade da mulher e transmitir segurança e confiança. Serão sorteadas 20 maquiagens gratuitas entre as mulheres presentes.

Mulheres empreendedoras – Proferida pela estilista Alessa, autora de coleções modernas e bem-humoradas, que conquistam plateias mundo a fora através de desfiles ousados e irreverentes. Ela é Conselheira de Moda da Prefeitura do Rio de Janeiro e ganhou o prêmio de empresária do ano no Theatro Municipal.

Bem-estar – A nutricionista Bruna Nunes Magesti irá focar no atendimento clínico voltado para a saúde da mulher e sempre direcionado para o bem-estar e o autocuidado para que as mulheres mantenham a saúde e o peso sob controle nas diversas fases da vida.

Após as pasletras haverá um happy-hour para as participantes.

Homenagem – “É uma alegria e honra para a diretoria do CCS-RJ poder render esta homenagem às mulheres do mercado de seguros e todas aquelas que mesmo tendo tido trajetórias difíceis continuam lutando por melhores oportunidades de trabalho, igualdade de gênero e tantas outras bandeiras que nós mulheres levantamos durante anos para conquistar reconhecimento a nossa capacidade e profissionalismo. Estou muito feliz de, hoje, ter me tornado a primeira mulher a presidir o CCS-RJ e poder render esta homenagem a todas as mulheres que conquistaram o seu espaço no mundo corporativo”, disse a presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro.

Inscrições – As inscrições estão abertas, inclusive para as não associadas do CCS-RJ. Basta enviar a sua solicitação de participação para o e-mail: secretaria@ccsrj.com.br ou através do telefone 21-98181-2912, secretaria do CCS-RJ, Marcele Soares.