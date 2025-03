CCS-SP: Allianz celebra bons resultados e parceria com corretores

“Para a Allianz Seguros, 2024 foi um ano extraordinário, graças à confiança de vocês (corretores de seguros) e às suas sugestões, que nos permitiram melhorar nossos processos”, disse o presidente Eduard Folch durante sua participação no almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), realizado no dia 11 de março, no Terraço Itália.

Também representaram a Allianz o diretor Executivo Comercial Brasil, Nelson Veiga, o diretor executivo de Auto, Massificados e Vida, Fabio Morita, e o diretor Comercial Regional SP, ⁠Flavio Rewa. Com exceção de Rewa, que atua há 15 anos na empresa, Veiga e Morita foram novas contratações que vieram reforçar o time da Allianz. “Incorporamos novos talentos, que nos deram um olhar diferente do mercado”, disse Folch.

O mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, manifestou sua satisfação com a participação da Allianz, pela primeira vez em sua gestão, revelando que este era um desejo dos associados. “Somos um grupo de corretores de seguros líderes e amigos, ansiosos por saber as novidades da Allianz. Estamos muitos felizes em recebê-los, éramos cobrados por essa participação”, disse.

Crescimento forte

Folch relembrou sua última participação no almoço do CCS-SP, em 2018. Na época, recém-chegado ao Brasil, ele vivenciou um período de aprendizados e adaptações. Dois anos depois, a companhia não apenas superou desafios, como também cresceu significativamente, dobrando de tamanho com a aquisição das operações da SulAmérica.

Junto com a aquisição, vieram também mudanças na forma de se relacionar com os corretores. “Passamos a nos aproximar dos corretores, a trabalhar com assessorias, flexibilizar produtos e incorporar talentos”, disse. Como efeito dessas iniciativas, em 2024 a Allianz experimentou um crescimento expressivo. Para Folch, o bom desempenho da seguradora é consequência das sugestões dos corretores.

Segundo o executivo, a “escuta ativa” dos corretores resultou na seleção de 150 iniciativas para melhorar a performance da companhia na parte operacional, em produtos e relacionamentos. Tais iniciativas integram o Plano de Transformação, cuja execução se dará até 2027. “Este plano já deu frutos, pois 2024 foi um ano muito bom para a Allianz, que também iniciou 2025 bem forte”, disse.

Folch registrou que a jornada de transformação e crescimento, iniciada no ano passado, deverá levar a Allianz a novos patamares de desenvolvimento. “Estamos identificando e colocando em prática iniciativas que vão ajudar a companhia a crescer e a criar uma cultura de melhoria contínua, promovendo mais conexão e melhores experiências para nossos corretores e clientes”, complementou.

Questionado pelo mentor do CCS-SP sobre as novidades da Allianz, Folch respondeu que houve inovações nos produtos de vida, com a reformulação dos seguros coletivos e a criação de um novo produto nesta área, que ainda será lançado. Outra mudança aconteceu no seguro automóvel, com as coberturas flexíveis, além de melhorias no seguro de frotas. “Estamos promovendo melhorias e flexibilização nos produtos”, disse.

Parceria

Ricardo Montenegro, presidente da Aconseg-SP, destacou a importância das mudanças promovidas pela Allianz em sua área comercial. Veiga concordou e afirmou que logo após a sua contratação, a companhia implantou novos processos, metodologia e passou a realizar um acompanhamento mais rígido. “O crescimento da Allianz é resultado destas ações e do apoio do presidente e engajamento do time”, disse.

Rewa acrescentou que toda a equipe está empenhada em “fazer as coisas acontecerem”, com o objetivo de facilitar o dia a dia de corretores e assessorias. “Tudo o que fizemos foi por sugestão dos corretores, seja na flexibilização de produtos para simplificar a oferta, seja no lançamento do gestor de cobrança, para que os corretores reduzam a inadimplência. Com isso, fizemos entregas importantíssimas”, disse.

Folch encerrou a participação da Allianz no evento, destacando as boas perspectivas de crescimento para a seguradora neste ano e a importância da parceria com os corretores. “A Allianz é uma companhia que trabalha apenas com corretores de seguros, nossos principais parceiros. Por isso, nosso propósito é apoiar o desenvolvimento desses profissionais”, disse.

Novo livro

Durante o almoço, o CCS-SP abriu espaço para a apresentação do recém-lançado livro “Profissional de Seguros – histórias, estratégias e visões de profissionais que fazem a diferença no mercado de seguros”, que conta com a participação de 50 corretores como coautores, dentre eles o mentor Álvaro Fonseca. A obra foi coordenada por Fábio Sorolla e Marcello Brancacci, âncoras do programa de rádio Profissional de Seguros.

Além das boas-vindas ao novo associado Domingos Manoel Leite Costa, da Domaco Corretora de Seguros, o evento contou com a participação do ex-mentor e ex-titular da Susep, Alexandre Camillo, que fez um alerta sobre a Lei Complementar 213/25, que autoriza o funcionamento das associações e cooperativas. “Fiquem atentos, o CNSP ainda não editou nenhuma regulamentação baseada na lei”, disse.