O Cristo Redentor, um dos principais símbolos do Brasil e do Rio de Janeiro, foi iluminado nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, em uma emocionante celebração pelos 100 anos da Generali no Brasil – uma das maiores e mais tradicionais seguradoras do mundo. O evento contou com a presença do CEO da Companhia, Andrea Crisanaz, além de outros executivos do Grupo.



A cerimônia teve início com o Padre Omar, que deu as boas-vindas à Generali e destacou a importância da operação do Grupo no Brasil. Na sequência, Andrea Crisanaz tomou a palavra, ressaltando a relevância dessa data e o compromisso da empresa com o país.



“Me sinto muito emocionado em estar aqui e quero agradecer a todos que tornaram possível a realização deste evento, mas, acima de tudo, a todos que contribuíram para que a Generali chegasse a 100 anos no Brasil”, afirmou Crisanaz.



Para Claudia Lopes, Diretora Comercial & Marketing na Generali, completar 100 anos no Brasil é motivo de grande orgulho para a companhia. “Essa celebração reflete não apenas a nossa trajetória, mas também o compromisso contínuo em oferecer inovação, excelência em serviços e valor aos nossos clientes. Esses são apenas os primeiros 100 anos. Continuamos olhando para um futuro mais seguro, tranquilo e inovador”.





Equipe da Generali comemora 100 anos no Cristo Redentor

Para encerrar a solenidade e marcar o centenário da empresa, Crisanaz acendeu as luzes vermelhas que iluminaram o Cristo Redentor, simbolizando a cor da companhia.



Além da iluminação, a Generali programou uma série de eventos ao longo do ano, incluindo ações como o plantio de árvores e a inauguração de um “espaço memória” – dedicado a contar a trajetória da companhia no Brasil por meio de fotos, vídeos, depoimentos de colaboradores, campanhas nas redes sociais, entre outras.