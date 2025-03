Delta Global: chamados de emergência aumentam no Carnaval

A expectativa de um grande fluxo de veículos rumo ao litoral e a outros destinos durante o Carnaval reforça a importância de revisar o carro antes de pegar a estrada. Dados da Delta Global, empresa que gerencia mais de 600 mil veículos em todo o país, mostram um aumento significativo nos chamados de assistência técnica nos períodos que antecedem e sucedem a festa. No ano passado, nos dias da véspera do feriado, os atendimentos de urgência cresceram 14%. Já nos dias seguintes ao Carnaval, o número de chamados aumentou 19%, com dados comparados às demais semanas de janeiro e fevereiro.

“Além de fazer a revisão preventiva do carro, algumas atitudes ajudam a evitar problemas, como planejar o trajeto com antecedência, evitar horários de pico, não usar o celular enquanto estiver dirigindo, e manter um kit de emergência no veículo. Além disso, contar com um serviço de assistência para emergências é uma medida inteligente, pois imprevistos sempre podem acontecer”, afirma Cleyton Lemes Laguna, coordenador de planejamento e eficiência operacional da Delta Global.