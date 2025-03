Porto Serviço amplia envio de alertas em dias de chuva intensa

Com o objetivo de promover mais segurança e cuidado, a Porto Serviço, unidade de negócio que oferece diversas assistências especializadas para automóveis, residências e empresas, vem intensificando o envio de alertas climáticos para clientes em dias de chuva intensa e condições meteorológicas atípicas. Somente entre janeiro e fevereiro de 2025, foram emitidos oito alertas para diferentes regiões do país, incluindo São Paulo (capital, região metropolitana, interior e litoral) e Pernambuco. A iniciativa busca prevenir sinistros e proteger as pessoas, orientando sobre riscos como alagamentos, quedas de árvores e descargas elétricas.



Os alertas enviados não se restringem apenas aos segurados de automóveis. As notificações chegam por SMS e push no aplicativo Porto, trazendo orientações sobre como evitar transtornos e garantindo o fácil acesso aos serviços da companhia em caso de necessidade.



O processo de monitoramento é realizado em parceria com instituições meteorológicas, como o Climatempo e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), além do apoio de prestadores de serviço da Porto que circulam pelas cidades e ajudam a validar as previsões. Com base nessas análises, o time da Porto Serviço segmenta os clientes das áreas mais afetadas e dispara os alertas em até 30 minutos após a identificação de risco.

“Por meio dessa iniciativa, reforçamos nosso compromisso com o bem-estar e a segurança dos nossos clientes, garantindo informações rápidas e confiáveis que podem ajudar na prevenção de adversidades em decorrência dos eventos climáticos extremos”, pontua Marcelo Sebastião, diretor da Porto Serviço.