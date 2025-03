Crawford Brasil presente no Claims Day 2025

A Crawford Brasil participou do Claims 2025, um dos principais eventos do setor segurador no Brasil, reafirmando seu compromisso com a inovação e a excelência na regulação de sinistros. O encontro, que foi realizado em 20 de março em São Paulo, reuniu líderes da indústria para discutir tendências emergentes, avanços tecnológicos e melhores práticas na gestão de sinistros.

Como parte de sua participação, a Crawford Brasil esteve presente no painel “Catástrofe no Rio Grande do Sul”, que ocorreu no dia 20 de março, das 9h30 às 11h10. Representando a empresa, Glauco Rodrigues compartilhou sua experiência e perspectivas sobre a gestão de sinistros catastróficos (CAT), abordando temas-chave como: mobilização e organização de equipes de trabalho, desafios operacionais e logísticos, criação de painéis de controle, uso de tecnologia para otimizar o trabalho em campo, soluções implementadas e lições aprendidas.

Glauco Rodrigues, responsável pela área de GTS (Global Technical Services) da Crawford Brasil, é o contato principal para sinistros de grandes riscos, incluindo riscos nomeados, riscos operacionais, riscos de engenharia e compreensivo empresarial. Com 23 anos de experiência na empresa, Rodrigues se destaca pela sua abordagem estruturada e pela capacidade de gerenciar conflitos e agilizar processos, garantindo uma regulação padronizada e eficiente em todas as indústrias.

“Nossa participação no Claims 2025 é uma oportunidade fundamental para fortalecer o diálogo com nossos parceiros e clientes, além de reafirmar nosso compromisso com soluções inovadoras que transformam a indústria”, destacou Eduardo Ribeiro, country manager da Crawford Brasil.