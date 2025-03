Brasesul 2025: Seguros Unimed reforça parceria com corretores

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, reafirma seu compromisso com os corretores, reconhecendo-os como parceiros fundamentais para o sucesso da empresa. A seguradora marcará presença no Brasesul, que será realizado de 20 e 21 de março, em Porto Alegre, com o objetivo de estreitar o relacionamento e apresentar projetos que visam fortalecer essa colaboração.

No evento, a Seguros Unimed terá um estande de 16 m², onde os corretores poderão conhecer mais sobre os produtos oferecidos, tirar dúvidas e interagir com o time comercial da companhia, que estará à disposição para falar sobre o portfólio completo de soluções para proteção à vida e ao patrimônio dos clientes em diferentes segmentos, como Vida e Previdência (aberta e fechada), além de produtos dos Ramos Elementares (patrimoniais e de responsabilidade civil profissional). A última edição do Brasesul, em 2022, contou também com a participação da seguradora.

Em 2024, a companhia investiu em diversas iniciativas para otimizar o trabalho dos corretores e aprimorar suas experiências. Um dos focos foi o investimento nos cotadores digitais que possibilitam mais agilidade na cotação e transmissão das propostas. Ao longo do ano passado, o ‘Acelera’, voltado para os segmentos Saúde e Odontologia, totalizou mais de 20 mil cotações realizadas, com uma taxa de conversão de 86,1% em vendas novas. Para os produtos Vida e Residencial, a Seguros Unimed desenvolveu o ‘Calcule+’, que alcançou 88,6 mil cotações realizadas e 10,1% de conversão em vendas novas.

Outra preocupação é promover ações e eventos que contribuam para a capacitação dos corretores. Em 2024, foram 179 conteúdos produzidos com o intuito de capacitar os parceiros para todos os produtos que a empresa oferece, além de eventos e workshops, que contaram com a participação de mais de dois mil profissionais.

Um pilar importante neste olhar para o corretor é a campanha de incentivo de vendas ‘Carteira Recheada’, que reconhece e premia parceiros que contribuíram expressivamente para alavancar as vendas da companhia, levando os profissionais para conhecerem diferentes países, sempre com destinos e roteiros especiais.

No segundo semestre do ano passado também foi lançado o perfil ‘Corretor Seguros Unimed’ no Instagram, um novo canal que proporciona mais aproximação e oferece um conteúdo exclusivo voltado para esse público, como as novas campanhas.

“Estamos comprometidos em investir constantemente em soluções inovadoras que agreguem valor ao trabalho dos corretores, tornando a experiência deles mais ágil e eficiente. Acreditamos que estreitar essa parceria cada vez mais é fundamental para o crescimento conjunto e o sucesso de todos”, afirma Gisele Bavaresco, Gerente Territorial Sul da Seguros Unimed.