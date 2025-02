Zurich Seguros patrocina Rio Open 2025

A Zurich Seguros marca presença na 11ª edição do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, que acontece de 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a companhia oferecerá condições especiais para seus clientes durante o período de competição.

As atrações não param por aí. A seguradora estará com 10% de desconto para o seguro Zurich Celular nos planos anuais dos planos supereconômico e completo do produto. O cupom RIO10 já está ativo e pode ser aplicado até o último dia de fevereiro (28). Já quem adquirir o Zurich Automóvel no período da competição – 15 a 23 de fevereiro – também terá descontos, que podem chegar a 10%.

Patrocinadora oficial da competição, a Zurich estará presente no evento com um estande e muitas atividades para os convidados. Além disso, Felipe Andreoli e Fernando Nardini, embaixadores da companhia, farão cobertura ao vivo, compartilhando com seus seguidores tudo o que acontecerá durante os jogos.

Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich, diz que o apoio ao campeonato encerra a primeira fase da campanha Geração Z – Uma nova geração de seguros, lançada pela companhia em julho de 2024 durante as Olimpíadas, além de fortalecer o compromisso da seguradora com o esporte. “Criamos essa campanha para ampliar o conhecimento dos consumidores sobre a companhia e suas soluções, além de conscientizar a população sobre a importância do seguro para proteger a vida e o patrimônio”, explica.

Segundo a executiva, o ano de 2024 representou um momento de renovação para a Zurich no Brasil, que investiu de forma maciça para tornar a marca e seus produtos mais conhecidos no mercado brasileiro, com atividades em espaços físicos e virtuais.

“Nós acreditamos firmemente que a campanha teve um impacto positivo no reconhecimento da marca pelos clientes, o que torna mais fácil para o corretor comercializar nossos produtos”, afirma a executiva.

Lucía destaca que o esporte foi escolhido como mola propulsora da campanha por ser uma poderosa ferramenta de transformação social, em linha com a estratégia de sustentabilidade da companhia. Para iniciar esse movimento, a Zurich escolheu o tênis, tendo como vitrine o apoio às irmãs Agatha e Tabatha, além do patrocínio ao Rio Open e ao New Balls Please. Outras personalidades do mundo do esporte que deram cara à campanha foram o nadador Cesar Cielo, a ginasta Rebeca Andrade e o apresentador Felipe Andreoli.

“O grande diferencial da Zurich é que as estratégias vão muito além de ações de marketing esportivo. Sempre buscamos incluir projetos que tenham um viés social, como uma forma de trazer mais concretude ao que nos diferencia enquanto marca. Um exemplo é o apoio ao Instituto Próxima Geração, que recentemente inaugurou uma unidade para promover a inclusão social de cerca de 100 crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Belo Horizonte por meio do tênis. Além das aulas, os alunos recebem cuidados com a saúde e alimentação”, enfatiza.

A primeira fase da campanha Geração Z chega à reta final com números excepcionais: mais 1 bilhão de impressões, 519 milhões de pessoas impactadas em mídias OOH, 15 milhões com as ações do Spotify e aproximadamente 100 milhões de pessoas impactadas por dia apenas com as campanhas da TV Globo, durante as Olímpiadas; “Estes são apenas alguns números que refletem o sucesso dessa nossa primeira campanha no Brasil”, comemora Lucía.

Para este ano, a seguradora seguirá o mesmo posicionamento de marca, buscando apoiar outros esportes, pois “a Zurich acredita nessa ferramenta como meio de transformação social, que pode contribuir para a ambição da companhia de ser uma das empresas mais responsáveis e de maior impacto no mundo”, finaliza Lucía.