MNK Re lança linha de resseguros para o setor de energia na América Latina

A MNK Re, corretora independente de riscos especializados no Lloyd’s, com escritórios em Londres, África do Sul, Miami, Dubai, Quênia e Polônia, anunciou durante a Miami Reinsurance Week, que acontece até o dia 14 de fevereiro, o lançamento de sua nova linha de resseguros para o setor de energia, com foco em pequenas e médias empresas (PMEs) da América Latina. A iniciativa busca suprir a falta de capacidade competitiva no mercado internacional para riscos relacionados à energia na região.

A nova oferta disponibiliza capacidade de até US$ 50 milhões por declaração e atende empresas que não conseguem cumprir os requisitos mínimos de prêmio dos mercados de Londres e do Lloyd’s. A solução cobre todos os setores de energia, incluindo upstream, midstream, downstream, geração de energia e renováveis, abrangendo países da América Central e do Sul.

O presidente do grupo, Manoj Kumar, afirmou que a América Latina será uma prioridade para a MNK Re em 2025, com planos de expansão para Caribe, África, Ásia e Estados Unidos. Adam Bragg, Diretor Geral de Propriedade Internacional, Construção e Engenharia, destacou a demanda recorrente de empresas latino-americanas que não atendem aos critérios do Lloyd’s e ressaltou a flexibilidade da nova solução em termos de tamanho de risco e classes de negócios cobertas.

Ricardo Retana, CEO da MNK Re América Latina e Caribe, enfatizou que a nova linha de resseguros oferecerá cobertura abrangente para o setor de energia e afirmou que a companhia manterá contato direto com clientes na região para garantir soluções alinhadas às necessidades das empresas.