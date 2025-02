Seguralta fecha 2024 com quase R$ 900 milhões em seguros e produtos financeiros

A Seguralta encerrou o ano de 2024 com um robusto volume de R$ 882,8 milhões em produção, representando um crescimento superior a 14% em relação ao ano anterior. A companhia registou mais de R$ 202 milhões em soluções financeiras, consolidando ainda mais sua posição no setor.

Em 2024, a corretora também expandiu sua rede de franquias, com a abertura de 167 novas unidades, atingindo um total de 1779 franquias espalhadas por todo o Brasil. O crescimento solidifica sua posição como um modelo de negócio de sucesso e uma das maiores redes no mercado de franquias no Brasil.

“Estamos felizes com os resultados alcançados em 2024. O Core foi fundamental para otimizar a operação de nossas franquias, ajudando tanto na gestão quanto na oferta de produtos e serviços de excelência aos nossos clientes. O crescimento é um reflexo da confiança do mercado no nosso modelo de negócio e na qualidade dos nossos serviços”, afirmou Reinaldo Zanon, CEO do Grupo Zanon e da Seguralta Franchising – Expansão.

Com um planejamento sólido e uma estratégia focada na inovação, a Seguralta mira um futuro ainda mais promissor. Para 2025 o foco é continuar esse processo de expansão e crescimento, com a meta de aumentar a produção em pelo menos 25%, atingindo quase R$ 1.2 bilhão em negócios, e superar a marca dos 2000 franqueados. A companhia também continuará investindo em tecnologias, para garantir uma operação ainda mais eficiente.