Porto Bank anuncia melhoria nos cartões e benefícios para os clientes 

EXCLUSIVO – O Porto Bank traz atualizações em seu portfólio de cartões de crédito, reforçando sua posição no mercado. A iniciativa busca ampliar os benefícios para os clientes, tornando os cartões mais atrativos e acessíveis.

Os clientes das categorias Black e Infinite terão uma pontuação mais vantajosa, possibilitando maior acúmulo de pontos para resgates em viagens, descontos no seguro do veículo e diversos benefícios exclusivos. Agora, a conversão será de 2,5 pontos para cada dólar gasto em compras dentro e fora do país. Além disso, clientes que atingirem R$ 20.000 em gastos no cartão acumularão 3,5 pontos por dólar em todas as transações. Outro diferencial é a manutenção dos 10 acessos anuais às Salas VIP nos aeroportos, um benefício exclusivo do Cartão Porto Bank.

“Nós já temos um produto que é competitivo no mercado e somos inovadores com relação aos produtos que lançamos, acreditamos que a nossa proposta é muito robusta com relação aos benefícios para o cliente”, afirma Luciana Hildebrandi, diretora de Meios de Pagamento do Porto Bank.

O Cartão Porto Bank se destaca por oferecer acessibilidade, benefícios exclusivos e mais flexibilidade financeira aos clientes. Além de uma política de isenção de anuidade mais acessível, ele proporciona descontos em seguros da Porto, como Auto, Residência, Viagem e Vida, além de condições especiais para a contratação de serviços da companhia. Com ele, é possível solicitar a Tag Porto Bank gratuita, obter descontos em combustíveis pelo Shell Box e parcelar compras em até 24x pelo App Porto. O programa de relacionamento PortoPlus ainda permite acumular pontos para trocar por descontos em produtos e serviços da Porto, milhas e viagens com 5.000 pontos, por exemplo, o cliente pode resgatar R$115 de abatimento no seguro automotivo.

Os benefícios se estendem também para compras e viagens internacionais. O Porto Bank inovou ao oferecer isenção de IOF em transações fora do país, um diferencial inédito no mercado. Para maior conforto, clientes do Visa Infinite agora contam exclusivamente com o programa Visa Airport Companion, acessado digitalmente pelo app Porto, com dez acessos anuais a mais de mil salas VIP ao redor do mundo. Além disso, compras feitas no exterior podem ser parceladas em até 24x, garantindo maior controle financeiro e previsibilidade nos pagamentos.

“Já era um produto imbatível no mercado, agora é certo a entrega de um serviço excepcional para o segurado”, conclui.

Lucas Monteiro