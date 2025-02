Z.Partners chega ao mercado como canal de parceiros em seguros

O Grupo Zattar, especializado em seguros corporativos com foco em inteligência em gerenciamento de riscos, anuncia o lançamento da Z.Partners, um canal exclusivo para parceiros do setor segurador. A nova divisão de negócios da Zattar foi criada com o intuito de ampliar a cobertura de produtos e serviços para todo Brasil.

Juntamente com as áreas de tecnologia e prevenção da Zattar, a Z.Partners traz para o mercado uma abordagem diferenciada e integrativa visando a melhoria de distribuição e comercialização de seguros para atender todos os tipos de operações. Desta maneira, contribuindo para negócios em diversos ramos de riscos corporativos para os setores de serviços e diferentes regiões do país.

A Z.Partners tem o suporte de uma equipe multidisciplinar de retaguarda e soluções tecnológicas de ponta. Estarão disponíveis a assistência de profissionais especializados, o apoio comercial para negociações e prospecção, o acesso a uma estrutura de inteligência para prevenção e mitigação de perdas e condições de mercado mais atrativas e ágeis no pré e no pós-vendas, atendendo com excelência, todas demandas de negócios com os parceiros.

A frente da nova divisão estará Simone Delbianco, Head de Parcerias, com mais de 30 anos de experiência no setor em empresas como Bradesco, Allianz, Sura, AIG, Alper, Aphicor, entre outras. “Estamos abrindo a oportunidade para assessorias e corretoras se cadastrarem conosco. Temos um mercado em constante crescimento e com tendência à união de forças por meio de uma estrutura inteligente e dinâmica. Temos muitos profissionais de seguros no mercado que precisam de apoio para colocação de riscos e negociações, sem onerar o operacional de uma empresa, e, é neste lugar, que iremos fortalecer e dar o subsídio necessário. Toda a cadeia ganha quando a qualidade dos produtos e serviços se tornam mais elevados”, frisa.

Delbianco complementa que o atendimento às assessorias também faz parte dessa possibilidade, pois também subsidiará aos corretores das empresas com as colocações de riscos e com mais força comercial em seguradoras que ainda não atuam. Por meio da Z.Partners, este público terá o suporte completo, o acesso a mais produtos e condições rentáveis para a operação. O canal de parcerias será um facilitador e multiplicador de benefícios.

Para se tornar um parceiro basta entrar no portal Z.Partners, realizar o cadastro e aguardar o contato da equipe de negócios.