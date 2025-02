Ex-presidente da ANS, Paulo Rebello assume diretoria na AJA Seg

A AJA Seg anuncia movimento estratégico para consolidar sua posição como referência no mercado de saúde e benefícios corporativos. Paulo Rebello, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assume como diretor institucional da empresa, trazendo uma trajetória de impacto no desenvolvimento do setor de saúde suplementar no Brasil.

Com quase uma década de atuação na ANS, Paulo Rebello desempenhou um papel central em decisões que modernizaram e fortaleceram o setor de saúde suplementar, promovendo avanços regulatórios e inovação no setor. Sua expertise agora se soma à visão da AJA Seg, que busca transformar a forma como empresas e corretoras acessam e gerenciam seus benefícios corporativos, proporcionando mais eficiência, competitividade e segurança para seus clientes.

“O mercado de saúde e benefícios corporativos está passando por uma grande transformação. Ter um nome como o Paulo no nosso time fortalece ainda mais a nossa missão de oferecer soluções que realmente geram valor para empresas, corretoras e beneficiários. Sua experiência nos permitirá crescer com ainda mais solidez”, afirma Bruno Autran, CEO da AJA Seg.

Paulo, por sua vez, reforça seu compromisso com transparência e eficiência, na busca de soluções de saúde cada vez mais estratégicas para empresas e seus colaboradores.

“Sempre acreditei que o setor de saúde suplementar precisa evoluir por meio da inovação e da construção de soluções mais eficientes para empresas e beneficiários. A AJA Seg tem uma proposta diferenciada e estou entusiasmado em contribuir para ampliar seu impacto, aproximando o mercado de um modelo mais sustentável e alinhado às melhores práticas do setor”, reforça.

A dupla espera que esta aliança estratégica transforme ainda mais o mercado de saúde suplementar no país.