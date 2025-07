Poupança previdenciária da sociedade é de R$ 1,7 trilhão

Relatório realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi aponta que o valor acumulado em planos de previdência privada aberta no país é de R$ 1,7 trilhão, um crescimento de 13% na comparação com maio de 2024.

De janeiro até maio de 2025 o setor arrecadou R$ 73,5 bilhões, queda de 8,5% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Em paralelo, os resgates aumentaram 17,4%, totalizando R$ 64,1 bilhões. Dessa maneira, a captação líquida (que corresponde ao total dos aportes menos os resgates) no mesmo período soma R$ 9,4 bilhões.

O documento detalha ainda os resultados por produtos: da arrecadação de prêmios e contribuições acumuladas entre janeiro e maio, 92,2% ou R$ 67,8 bilhões foram destinados aos planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Já os planos do tipo PGBL — Plano Gerador de Benefício Livre — receberam 6,3% do total aportado (R$ 4,6 bilhões), enquanto 1,5% da captação bruta total (cerca de R$ 1,1 bilhão) foram destinados para planos tradicionais de previdência privada aberta.

Os dados de maio também apontam que 11,2 milhões de pessoas possuem, pelo menos, um plano de previdência privada aberta no país, ou seja, cerca de 7% da população adulta no país – destaca o relatório da Federação. Esses indivíduos são detentores de, aproximadamente, 14 milhões de planos dos quais somente 78 mil estão na fase de recebimento, deixando claro o quanto é jovem o setor, e como a acumulação de recursos ainda está na etapa inicial.

O relatório evidencia que o VGBL é o plano mais escolhido, com 63% do total (8,5 milhões de planos), enquanto a opção de 3,1 milhões de participantes é o PGBL (23% do total) e outros 15% são planos tradicionais, correspondendo à cerca de 2 milhões de planos.