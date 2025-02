A Pier Seguradora inaugurou o Portal do Parceiro, plataforma que visa facilitar o trabalho dos corretores na hora da cotação, venda e gestão de apólices de seguro Pier. Com essa iniciativa, os corretores poderão oferecer seguro automóvel por um preço até 20% abaixo da média de mercado, além de ter acesso a um atendimento exclusivo por parte da seguradora, comissões antecipadas e customizáveis de acordo com o perfil de cada cliente. A Pier quer que o corretor usufrua da melhor experiência que a tecnologia usada pela companhia pode oferecer. Uma novidade também é a oferta do Seguro Auto Anual, produto que não estava disponível no canal digital da Pier e que, agora, os clientes podem optar pela contratação exclusiva com os corretores.

“Desenvolvemos o portal em colaboração com nossos corretores parceiros, ouvindo suas necessidades para entregar funcionalidades que aprimoram e simplificam a venda e gestão de suas carteiras”, destaca Tadeu Silva, Gerente Comercial do canal corretor na Pier. “Eles têm a flexibilidade de escolher o percentual de comissão e visualizar o impacto disso no prêmio, além de saber exatamente quanto receberão em cada venda”, acrescenta Silva.

O Portal do Parceiro permite que os corretores façam uma cotação rápida e descomplicada para os seus clientes, oferecendo pagamento parcelado em até 12x sem juros para os planos anuais básico (roubo, furto e assistências 24h) ou completo (compreensivo). “O Seguro Auto Anual amplia as opções disponíveis e fortalece a atuação dos profissionais do setor com um dos tipos de seguros mais procurados no país. Com essa solução, conseguimos oferecer um produto consistente e competitivo, enquanto os corretores ganham mais autonomia e melhoram o relacionamento com seus clientes”, garante Silva.

O mercado de seguros no Brasil tem apresentado crescimento constante, com destaque para a atuação dos corretores na intermediação entre seguradoras e clientes. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o setor registrou um aumento de 9% em prêmios emitidos nos últimos anos, evidenciando a relevância dos corretores na expansão do mercado.

“Nossa missão é dar mais controle aos corretores. Com essa iniciativa, a Pier reafirma seu compromisso de oferecer produtos inovadores, acessíveis e de alta qualidade. Agora, os corretores contam com mais ferramentas para potencializar suas vendas, com uma jornada de emissão ágil e simplificada de ponta a ponta, vantagens exclusivas, materiais de apoio e todo o suporte necessário para oferecer ainda mais tranquilidade e segurança aos seus clientes”, finaliza Silva.