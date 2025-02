Com uma estratégia de crescimento orgânico baseada em ampliação da cultura do seguro, valorização do Capital Humano e oferta dos melhores Produtos e Serviços para atender as demandas de Corretores, Assessorias, Clientes e Comunidade, a Tokio Marine registrou em 2024 um crescimento de 10,6% em Prêmios Emitidos em comparação ao ano anterior. E, assim como no ano passado, quando superou a marca histórica pela primeira vez, a Seguradora atingiu um Lucro Líquido de R$ 1, 4 bilhão.



O faturamento da Companhia atingiu a marca de R$ 13,4 bilhões, contra R$ 12,1 bilhões registrados em 2023. Deste volume, o montante de indenizações devolvidas à sociedade chegou a R$ 6,5 bilhões. Já o Índice Combinado ficou em 90,3%, refletindo o bom desempenho da Tokio Marine no período.



Para o Diretor Executivo de Finanças e Administração, Daniel Dibe, o resultado reflete a solidez financeira da Companhia. “Por ser uma Seguradora Multiprodutos, com opções de seguros voltados a diferentes perfis de Clientes, mantivemos o crescimento de dois dígitos mesmo em um ano desafiador para a indústria securitária no Brasil devido especialmente à ocorrência de fenômenos climáticos de grande impacto. Investimos em novos produtos, melhorias em coberturas e serviços pensados para a melhor experiência de nossos Parceiros de Negócios e Clientes, sempre na vanguarda no que diz respeito à inovação e tecnologia”, afirma o executivo.



No mercado de Seguros de Automóveis, a Tokio Marine mostrou-se mais uma vez resiliente e atingiu o importante marco de 3 milhões de veículos segurados, o que a consolidou como a terceira maior Seguradora do segmento no País – de janeiro a dezembro, a Companhia registrou crescimento de 9,2% no segmento e um market share de cerca de 14%. Outro destaque da Diretoria de Produtos Massificados foi o Seguro Fiança Locatícia, cujo desempenho 52,1% superior ao de 2023 levou a Tokio Marine a terceira posição no ranking, com uma participação de mercado de aproximadamente 14%.



Na Carteira de Pessoas, o Seguro Viagem registrou um crescimento expressivo de 92,4%, enquanto o Seguro de Vida Individual cresceu 15,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, o crescimento da Companhia foi de 19,8% no segmento Individual. Já na carteira de Pessoas Coletivo, o crescimento em Prêmios Emitidos foi de 10,4%, com destaque para o Vida em Grupo, que evoluiu 13,9%.

Entre os Produtos Pessoa Jurídica, o Seguro Garantia teve destaque com um crescimento de 58,4% (considerando Garantia Setor Público + Garantia Setor Privado), em um ano em que a Companhia anunciou um plano de expansão com a meta de, em três anos, figurar entre os três principais players do segmento. Além disso, a Tokio Marine registrou bons desempenhos no Seguro Riscos Cibernéticos, E&O, D&O, Riscos de Engenharia e Riscos Nomeados e Operacionais. Na carteira de Transportes, mesmo diante da alta competitividade no mercado, a Companhia encerrou o ano com um crescimento de 7,2%.

Mudanças Climáticas – Em um ano marcado pela ocorrência de fenômenos climáticos severos no País, em especial no estado do Rio Grande do Sul, atingido por fortes enchentes no mês de maio, a Tokio Marine priorizou seu compromisso com a Comunidade na qual está inserida, tendo dedicado forte apoio institucional às vítimas, Colaboradores, Corretores, Assessorias e Clientes.

A Seguradora adotou uma série de medidas emergenciais para auxiliar seus públicos, como manter contato ativo para abertura de sinistros no caso de acionamento de assistências e agilizar a análise e o pagamento de indenizações, além de realizar doações de alimentos e materiais de limpeza e higiene, a fim de minorar o sofrimento das populações afetadas.

“Para 2025, nossos planos são continuar trabalhando diariamente em prol do fortalecimento da cultura do seguro no Brasil com o objetivo de deixar claro a necessidade de proteger aquilo que realmente importa, especialmente diante das mudanças climáticas. Nossa estratégia de negócios está ancorada no plano Tokio Transforma, cujos objetivos são excelência em serviços; crescimento sustentável; produtividade e eficiência; inovação e tecnologia; trabalho em equipe e ESG”, finaliza Daniel Dibe.

Atualmente, a Tokio Marine atende a cerca de 43 mil Corretores e Assessorias em todo o País e conta com mais de 2,4 mil Colaboradores.