A BNP Paribas Cardif Brasil anuncia a indicação de Emmanuel Pelège como seu novo CEO a partir do dia 1º de março. O executivo francês foi um dos pioneiros da operação brasileira e retorna ao escritório local em um momento simbólico: no mesmo ano em que a seguradora completa seu aniversário de 25 anos no país.

Com uma carreira de mais de duas décadas na BNP Paribas Cardif, Emmanuel Pelège embarca em sua terceira jornada em terras brasileiras. Em 2000, fez parte do time que ajudou a construir os alicerces da filial brasileira, antes de assumir papéis estratégicos nos EUA e na Colômbia. Depois, de 2013 a 2022, atuou como Diretor Atuarial e Financeiro, foi Deputy CEO e esteve no posto de CEO interino. Agora, após uma gestão de sucesso na presidência da companhia na Espanha e em Portugal, volta ao Brasil para acelerar o crescimento do negócio.

“Seu retorno ao Brasil é uma ótima notícia para a América Latina. Emmanuel se destaca por sua proximidade, empatia e capacidade para impulsionar a transformação cultural, que, juntamente com a inovação digital e o crescimento do negócio, será fundamental para continuar posicionando a BNP Paribas Cardif como referência no mercado brasileiro”, afirma Francisco Valenzuela, CEO da BNP Paribas Cardif na América Latina.

“Volto mais uma vez para o Brasil para conduzir não apenas projetos ambiciosos que já estão em desenvolvimento, mas também para utilizar as experiências que adquiri em outras regiões para agregar ainda mais ao time local, que tem feito um trabalho excelente em um dos mercados mais importantes para a companhia ao redor do mundo”, comenta Emmanuel Pelège.