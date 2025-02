IRB aponta queda no lucro das seguradoras

O Boletim IRB+Mercado aponta que as seguradoras registraram lucro líquido de R$ 2,24 bilhões em novembro de 2024. O valor representa queda de 32,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A análise revela ainda redução de 11,6% nos prêmios cedidos em resseguro, que somaram R$ 1,67 bilhão. Ou seja, a contratação de proteção às carteiras de seguros por parte das seguradoras caiu na comparação com novembro de 2023. Já os prêmios emitidos alcançaram R$ 16,6 bilhões, alta de 6,7%.

O índice de sinistralidade do setor, indicador que avalia o desempenho operacional das seguradoras, fechou o 11º mês de 2024 em 37,3%. Retração de 4,4 pontos percentuais (p.p.), mantendo, assim, a tendência de queda observada nos últimos cinco meses e registrando o segundo menor nível de 2024. Todos os segmentos do mercado segurador contabilizaram avanço em novembro e Crédito e Garantia registrou a maior variação positiva: 28,2%.

No acumulado até novembro, o lucro líquido das seguradoras somou R$ 32,6 bilhões, decréscimo de 3,3%, e a contratação de resseguros por parte das empresas do setor atingiu R$ 24 bilhões, alta de 3,7%. As seguradoras arrecadaram, no período, cerca de R$ 189 bilhões, crescimento de 10,3% ante os 11 primeiros meses de 2023. Já a taxa de sinistralidade, por sua vez, ficou em 42,3%, praticamente estável. O Boletim IRB+Mercado analisa os dados mais recentes publicados pela Susep.

Vida responde por 35,2% do faturamento do setor

Responsável por 35,2% do faturamento anual do setor de seguros, vida fechou novembro com arrecadação de R$ 6 bilhões, crescimento de 8,6% diante do mês de 2023. A sinistralidade registrada foi de 24%, queda de 5 p.p. No somatório de janeiro a novembro, Vida cresceu 16,4% e registrou taxa de sinistralidade de 28,5%, queda de 1,4 p.p.

Automóvel emitiu, em novembro, R$ 4,7 bilhões em prêmios, avanço de 3,6% frente igual período de 2023. O índice de sinistralidade fechou em 59,2%, variação positiva de 0,4 p.p. No acumulado, o faturamento aumentou 2,8% e a taxa de sinistralidade foi de 59,6%, evolução de 1,4 p.p.

Danos e Responsabilidades faturou R$ 2,9 bilhões, em novembro, avanço de 2,7%. Já a sinistralidade retraiu 0,9 p.p., ficando em 35,7%. Quando verificado o acumulado do ano, o segmento registrou progresso de 13,2% na arrecadação e a taxa de sinistralidade foi de 47,7%, alta de 9 p.p.

Individual contra Danos teve arrecadação mensal de R$ 1,4 bilhão, variação positiva de 6,3% em relação a novembro de 2023. A taxa de sinistralidade no período foi de 27,3%, declínio de 18,8 p.p. De janeiro a novembro, o segmento cresceu 14,9% em virtude, sobretudo, do seguro Compreensivo Residencial (+17,4%); e o índice de sinistralidade ficou em 32,3%, o que representa queda de 2,8 p.p.

Em novembro, Rural faturou R$ 1 bilhão, 11,7% a mais do que o mesmo mês em 2023, e a taxa de sinistralidade foi de 17,5%, recuo de15,6 p.p. No acumulado, o segmento evoluiu 0,6%, com índice de sinistralidade em 31,4%, retração de 2,9 p.p.

Por fim, Crédito e Garantia arrecadou, em novembro, R$ 634 milhões, avanço de 28,2% no comparativo com o mesmo período de 2023. O resultado mensal mostra que a modalidade teve a maior variação setorial. A sinistralidade ficou em 42,6%, crescimento de 9,1 p.p. No acumulado do ano, o segmento variou positivamente 10,6% em decorrência, principalmente, do produto Garantia Segurado – Setor Público (+15,7%) e registrou taxa de sinistralidade de 26,4%, redução de 25,8 p.p.

