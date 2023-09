Cresce a procura por seguro de vida em São Paulo

Os paulistas estão mais conscientes sobre a importância de proteger o seu futuro e o de suas famílias. De acordo com dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), os prêmios de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais registraram crescimento de 9,3% em São Paulo no primeiro semestre de 2023, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Na Bradesco Vida e Previdência, o aumento excedeu esse percentual e chegou a 11,1% na mesma base de comparação, levando a empresa a manter a primeira colocação no ranking regional do segmento, com 25,6% de market share.

“Esse resultado demonstra que o brasileiro tem se preocupado cada vez mais com blindagem patrimonial e planejamento sucessório. O fortalecimento dessa cultura é fundamental, já que os seguros têm a missão de atuar como aliados em vida”, afirma Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Em âmbito nacional, a seguradora tem 19,2% de market share.

N.F.

