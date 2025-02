Icatu Seguros projeta crescimento de 25% no Pará em 2025

A Icatu Seguros anuncia sua chegada a Marabá, no Pará. Presente no estado há 23 anos, desde a inauguração de sua primeira unidade em Belém, a companhia busca expandir sua presença na região e projeta um crescimento de 25% em seu faturamento local em 2025. A inauguração aconteceu no dia 6 de fevereiro, no Shopping Pátio Marabá.

A abertura da filial em Marabá faz parte da estratégia de unificação das diretorias regionais Norte e Nordeste da Icatu, anunciada em julho de 2024, com o objetivo de fortalecer e ampliar a oferta de seguros nessas regiões. Desde então, Henrique Jenkins, então diretor da regional Nordeste, passou a liderar também a regional Norte, que conta agora com duas superintendências estratégicas.

Com essa nova estrutura, a companhia busca consolidar sua participação de mercado nessas regiões, que representam 13% dos prêmios de seguros de pessoas no Brasil.

“A região Sul e Sudeste do Pará é uma das mais ricas e promissoras do estado, com grande potencial de desenvolvimento. A chegada da Icatu a Marabá reforça nossa confiança na força econômica local. Estamos comprometidos em oferecer soluções que promovam a segurança financeira da população, facilitando o acesso a produtos de vida, previdência e capitalização. Trabalhamos lado a lado com corretores e parceiros estratégicos para garantir que essa proteção chegue ao maior número de pessoas possível”, afirma Henrique Jenkins, Diretor Executivo Regional Norte e Nordeste da Icatu Seguros.

Como parte de seus investimentos no Norte do país, a Icatu tem apostado na capacitação de corretores e assessores de investimentos locais por meio de treinamentos, contratação de profissionais exclusivos para o canal corretor, desenvolvimento de campanhas e suporte dedicado a esses especialistas.

A filial em Marabá inaugura suas atividades com corretoras parceiras em Marabá, Parauapebas, Redenção, Canaã dos Carajás e Xinguara, e prevê a capacitação de novos profissionais ainda no primeiro semestre de 2025, ampliando sua rede de parcerias com corretoras locais. A expectativa da seguradora é aumentar em 30% a participação do canal corretor na região.