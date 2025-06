AXA no Brasil dá dicas de gerenciamento de risco de cargas

No Dia do Caminhoneiro, a AXA no Brasil reforça seu compromisso com a proteção e valorização dos profissionais das estradas. Para marcar a data, a seguradora compartilha orientações essenciais sobre gerenciamento de risco no transporte de cargas.

Segundo levantamento anual da NSTECH, o roubo de cargas segue concentrado na região Sudeste, responsável por cerca de 80% das perdas registradas em 2024. Embora São Paulo e Minas Gerais tenham apresentado leve queda nos índices, o Rio de Janeiro acendeu um alerta: o estado saltou de 18,9% em 2023 para 25% do total de prejuízos no ano passado. Os trechos urbanos continuam sendo os preferidos das quadrilhas, especialmente em áreas de alta densidade populacional e baixa presença policial. Cargas fracionadas e alimentos seguem entre os itens mais visados, por sua facilidade de revenda e alto giro comercial.

O gerenciamento de risco desempenha um papel fundamental no monitoramento e na análise de dados para ampliar a segurança nas operações logísticas. Por meio da AXA Torre 360, solução desenvolvida para aumentar a proteção dos clientes de Seguro Transporte, a seguradora alia tecnologia de ponta à inteligência de dados para tornar os trajetos mais seguros, resguardando tanto as cargas quanto os motoristas.

“Serviços de gerenciamento de risco devem ser encarados como um investimento, e não como custo. Na AXA Torre 360, disponibilizamos diversas soluções tecnológicas aos nossos clientes, como painéis que consolidam todas as informações relevantes para a atuação dos analistas, um monitoramento mais efetivo, visão de dono e uma maior rapidez em atuações operacionais. A combinação entre tecnologia, inteligência artificial e análise de dados fortalece a segurança das frotas, aumenta a eficiência operacional e reduz custos com decisões logísticas mais assertivas”, destaca Denis Maelaro, diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil.

Cuidar da saúde dos caminhoneiros e caminhoneiras também é fundamental para garantir o bem-estar e a segurança para realizarem seu trabalho. O dia a dia de quem trabalha dirigindo um caminhão é repleto de desafios, com horas seguidas na estrada, um alto nível de estresse e falta de cuidados adequados com o sono.

“A segurança nas estradas é um trabalho conjunto. Com tecnologia, informação e atitude preventiva, conseguimos proteger não apenas os caminhoneiros, mas também o negócio dos nossos clientes”, conclui Maelaro.

Por isso, neste Dia do Caminhoneiro, a equipe de Gerenciamento de Risco da AXA reuniu cinco dicas para o cuidado da saúde dos motoristas e cinco tecnologias que podem contribuir para trajetos mais seguros nas estradas. Confira:

Cinco cuidados com a saúde dos caminhoneiros:

1. Tenha uma alimentação saudável e cuide da hidratação

2. Tenha uma rotina de sono disciplinada

3. Pratique exercícios físicos e fique atento à postura no volante

4. Faça check-ups médicos regulares

5. Não se esqueça de usar protetor solar

Cinco dicas de gerenciamento de risco:

1. Telemetria

O que é: Sistemas que coletam e analisam dados em tempo real do veículo (velocidade, frenagens bruscas, rota, tempo de direção, etc.).

Benefícios: Permite identificar comportamentos de risco, aprimorar treinamentos e agir preventivamente antes de incidentes.

2. Câmeras de fadiga e atenção (DMS – Driver Monitoring System)

O que é: Câmeras internas com sensores que detectam sinais de cansaço, distração ou uso indevido de celular.

Benefícios: Emitem alertas ao motorista e relatórios à central, prevenindo acidentes por sonolência ou desatenção.

3. Sensores IoT e rastreamento inteligente de carga

O que é: Dispositivos conectados que monitoram, em tempo real, localização da carga, condições do baú e status do veículo.

Benefícios: Reduz riscos de roubo, extravio ou avarias e possibilita respostas rápidas em situações críticas.

4. Plataformas preditivas de gestão de manutenção

O que é: Softwares com IA que preveem falhas mecânicas com base em sensores e dados históricos.

Benefícios: Evita panes, diminui o tempo de inatividade da frota e garante segurança ao manter os veículos em condições ideais.

5. Botões de pânico e integração com sistemas de emergência

O que é: Dispositivos acessíveis ao motorista que, ao serem acionados, enviam alerta com localização à central e/ou à polícia.

Benefícios: Proporciona resposta rápida em casos de roubo, sequestro ou acidentes, reforçando a segurança dos motoristas.