A Latin Re anuncia a chegada de Kaue Baiza como Head de Infra & Misc. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de resseguros, Kaue traz uma trajetória sólida e abrangente, tendo atuado como subscritor no grupo ACE (atual Chubb) e, posteriormente, como broker de resseguros P&C em grandes corretoras. Além disso, sua experiência internacional como Lloyd’s Broker na Inglaterra, atendendo a América Latina, fortalece ainda mais sua expertise no setor. Ao longo de sua carreira, Kaue também se dedicou a iniciativas de inovação, diversidade e ética no mercado de resseguros.

No novo desafio na Latin Re, Kaue pretende fortalecer a presença da empresa no mercado, expandindo sua atuação e consolidando relacionamentos estratégicos com clientes e parceiros. Sua visão inclui a implementação de soluções inovadoras e a digitalização de processos para aumentar a eficiência e criar novas oportunidades de negócios.

“A oportunidade de trabalhar com um time altamente capacitado e contribuir para o crescimento de uma empresa com uma visão inovadora e estratégica me motiva muito. Assumir o cargo de Diretor de Infraestrutura representa um desafio empolgante e uma grande responsabilidade. Minha expectativa é colaborar ativamente para o crescimento sustentável da empresa, fortalecendo sua presença no mercado e buscando constantemente novas oportunidades e soluções estratégicas para os clientes”, afirma Kaue Baiza.

Com uma abordagem consultiva e personalizada, Kaue acredita que a diversificação de produtos e mercados, aliada ao uso de tecnologia e análise de dados, será essencial para impulsionar o crescimento da Latin Re. Além disso, reforça a importância da cultura organizacional e do desenvolvimento de talentos para criar um ambiente colaborativo, diverso e inovador, consolidando a empresa como referência no setor.

“Estou entusiasmado em integrar a Latin Re neste momento de crescimento e oportunidades. Acredito que, juntos, podemos fortalecer nossa atuação no mercado de resseguros, inovar e gerar ainda mais valor para nossos clientes e parceiros. Estou pronto para contribuir com minha experiência e visão estratégica para impulsionar o crescimento da empresa”, destaca Kaue.

A Latin Re segue expandindo seu time com profissionais altamente qualificados, reforçando seu compromisso com inovação, excelência e crescimento sustentável no setor de resseguros.