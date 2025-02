CARNAVAL: AXA no Brasil dá dicas para uma festa segura

O Carnaval, um dos feriados mais aguardados do ano, está chegando. Seja em viagens, blocos de rua, bailes ou na praia, as opções de diversão são inúmeras. Para que seus clientes aproveitem a festa com segurança, a AXA no Brasil promoverá uma semana de conteúdos no Instagram com dicas de prevenção, reforçando seu compromisso com a proteção e bem-estar.

Batizada de “Carnaval Seguro”, a microssérie também contará com materiais exclusivos na Central de Conteúdo da AXA, abordando temas que vão desde segurança em blocos até dicas para quem pretende viajar no período festivo.

As orientações trazem desde cuidados pessoais, proteção de pertences, prevenção de acidentes e planejamento de viagens. Além disso, a seguradora destacará as vantagens do Clube de Descontos, que oferece aos clientes benefícios exclusivos em diversos serviços e produtos.

Danielle Fagaraz, diretora de Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil, ressalta a importância da iniciativa: “Mais do que oferecer soluções em seguros, a AXA tem um papel fundamental na prevenção. Queremos levar informação relevante para que todos curtam o Carnaval com mais segurança”.

Acompanhe as redes sociais da companhia (@axanobrasil) e aproveite o Carnaval com tranquilidade!