Grupo HDI promove campanha Cresça com o Auto

O Grupo HDI anuncia a campanha “Cresça com o Auto”, parte do programa Cresça Corretor, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos corretores sobre o vasto portfólio de produtos Auto e Frotas e reforçar as vantagens competitivas e oportunidades oferecidas pelas marcas do Grupo – HDI, Yelum e Aliro – por meio de comunicações e encontros em diversas cidades do Brasil.

Com um olhar voltado para o futuro, a iniciativa foi pensada para dar destaque às soluções digitais inovadoras que agilizam o processo de venda e tornam a experiência dos corretores ainda mais ágil e assertiva, com reuniões regionais que visam proporcionar um contato mais próximo com os especialistas do Grupo HDI. Por meio do acesso a informações detalhadas sobre os produtos das marcas e ferramentas que facilitam a contratação e cotação de seguros, os parceiros contam com maior flexibilidade para abranger diferentes perfis de segurados e um atendimento unificado pela Fácil Assist.

Nesta primeira edição, a iniciativa conta com a presença dos executivos do Grupo HDI, Carla Oliveira, Rafael Ramalho e Marta Miranda, diretora de Produtos Auto, vice-presidente de Auto e superintendente da Fácil Assist, respectivamente, que já promoveu encontros nas cidades de Florianópolis, Cascavel, Blumenau, Porto Alegre e, em março, acontecerá em Goiânia e Uberlândia.

Além dos eventos presenciais, a campanha disponibiliza uma série de recursos para potencializar as vendas dos corretores, incluindo treinamentos online, materiais exclusivos com comparativos dos produtos Auto e Frotas das três marcas, infográficos explicativos e suporte digital. Outra vantagem é a disponibilidade de uma comunicação multicanal, incluindo e-mails, WhatsApp, redes sociais e plataformas como o HDI+Corretor e Meu Marketing. Nesses espaços, os parceiros também encontram materiais de divulgação personalizáveis para um contato mais eficaz com os clientes.

“Para nós, além de estar atento às novidades do mercado, é importante encontrar oportunidades dentro de casa, por isso, estamos em processo de aprimoramento dos nossos produtos e, em breve, nossos corretores terão novidades para crescer ainda mais a sua carteira de Auto e Frotas com a gente”, finaliza Marcos Machini, vice-presidente Comercial do Grupo HDI.