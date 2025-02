Arthur J. Gallagher & Co. Adquire o Grupo Case no Brasil

Arthur J. Gallagher & Co. anunciou hoje a aquisição do Grupo Case, empresa com sede em São Paulo, Brasil. Os termos da transação não foram divulgados.

O Grupo Case é uma corretora e consultoria especializada em soluções de benefícios corporativos para colaboradores e saúde, atendendo clientes em todo o Brasil. A equipe do Grupo Case, liderada por Rafael Motta, permanecerá em sua atual localização, sob a liderança de Luiz Araripe, Country Manager das operações da Gallagher no Brasil.

“A expertise de mercado do Grupo Case em soluções de benefícios corporativos e saúde ampliará nossas capacidades no Brasil”, disse J. Patrick Gallagher Jr., Presidente e CEO. “Estou animado para receber Rafael e seus associados à nossa equipe global em plena expansão.”

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) é uma corretora global de seguros, gestão de riscos e consultoria, com sede em Rolling Meadows, Illinois. A Gallagher oferece seus serviços em aproximadamente 130 países por meio de operações próprias e uma rede de corretores e consultores correspondentes.