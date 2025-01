Vila Velha Seguros oferece gestão de carteiras para corretores

A Vila Velha Corretora de Seguros apresenta uma nova solução para as corretoras de seguros que enfrentam desafios relacionados à sucessão empresarial ou cujo gestor busca reduzir o ritmo de trabalho. Trata-se de um serviço de gestão da carteira de seguros da corretora, abrangendo tanto as renovações quanto os seguros novos. Tudo isso com a possibilidade de manter a identidade da corretora contratante em sinergia com a marca Vila Velha, garantindo a continuidade do relacionamento com os clientes.

A proposta da Vila Velha é baseada em um modelo de colaboração vantajoso para ambas as partes. Funciona da seguinte forma:

Receita Vitalícia – A corretora interessada recebe 1/3 das comissões geradas pelas vendas intermediadas pela Vila Velha. Esse pagamento é garantido de forma vitalícia, proporcionando segurança financeira ao titular ou seus beneficiários.

Absorção de Custos – A Vila Velha assume integralmente os custos administrativos da operação, permitindo que o titular da corretora foque em seus objetivos pessoais ou familiares sem preocupações com a gestão operacional.

Opção de Compra da Carteira – Em caso de falecimento do titular, a Vila Velha disponibiliza aos beneficiários legais uma opção de compra da carteira. O valor oferecido corresponde aos últimos 12 faturamentos pagos à corretora, garantindo um legado financeiro justo e transparente.

Benefícios para a corretora parceira

Continuidade Operacional – É mantido o relacionamento com os clientes em nome das duas marcas, preservando a identidade da corretora. O titular pode optar por passar parte da carteira e continuar a atuar com uma carga reduzida.

Segurança Financeira – A receita vitalícia garante estabilidade financeira ao titular e seus beneficiários.

Redução de Responsabilidades – Ao delegar a gestão operacional à Vila Velha, o titular da Corretora pode dedicar mais tempo à sua qualidade de vida ou a novos projetos.

Flexibilidade e Transparência – A opção de compra assegura tranquilidade para os beneficiários em momentos delicados, com um modelo de negociação simples e justo.

Com esta solução, a Vila Velha Corretora reafirma seu compromisso com a inovação, sustentabilidade e apoio ao mercado de seguros. “Nossa missão é oferecer oportunidades que favoreçam a continuidade dos negócios e a segurança financeira de nossos parceiros”, declara o diretor da Vila Velha, William M. Alzani. “Vale ressaltar que este serviço pode ser suspenso a qualquer momento, caso o titular da corretora assim decida, e a carteira será integralmente devolvida ao corretor”, explica.