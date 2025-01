Alper Seguros adquire Ducais e fortalece atuação em benefícios

A Alper Seguros anuncia a aquisição da Ducais, corretora especializada em benefícios com sede em Belo Horizonte (MG). Esta operação marca a sétima aquisição focada em benefícios e reforça a estratégia de expansão da companhia no mercado mineiro, unindo-se à recente aquisição da Togni Consultores Associados, realizada em 2024, também no estado mineiro.

Fundada em 2010, a Ducais se destaca no mercado pela excelência em consultoria e pós-venda aos clientes, com foco em gestão de saúde, apoio especializado de equipe médica e enfermagem, além de soluções em Business Intelligence. Com uma estrutura de 13 colaboradores, a corretora registrou mais de R$ 50 milhões em prêmios emitidos em 2024.

“Esta aquisição representa um momento importante em nossa trajetória de crescimento, fortalecendo a área de benefícios, que atualmente já possuímos 1,4 milhão de vidas administradas. Além disso, ampliaremos ainda mais a nossa capilaridade de atendimento em uma praça tão estratégica para a companhia”, afirma André de Barros Martins, vice-presidente sênior de Benefícios da Alper Seguros.

Com a integração, a estrutura executiva da Ducais será incorporada à Alper, para fazer parte do time junto ao Alessandro Barletta, diretor da Filial de Belo Horizonte. “A chegada da Ducais fortalece ainda mais a filial de BH e a nossa unidade de Benefícios, que tem apresentado crescimento expressivo. Esta aquisição faz parte da nossa estratégia de oferecer um portfólio completo de soluções aos nossos clientes, combinando expertise local com a força de uma estrutura nacional”, reforça Alexandre Boccia, vice-presidente de filiais da Alper Seguros.

A chegada da Ducais representa um momento transformador para clientes da Alper em Minas Gerais. Para Barletta, a corretora passa a oferecer um atendimento ainda mais completo, combinando a expertise em Riscos Corporativos com uma estrutura agora focada em benefícios.

“Esta integração nos permite entregar soluções verdadeiramente completas, com uma equipe local altamente qualificada e um suporte especializado em gestão de saúde. Nosso objetivo é ser cada vez mais um parceiro estratégico para as empresas, oferecendo não apenas produtos, mas consultoria e acompanhamento que realmente fazem a diferença no dia a dia dos nossos clientes”, comenta.

A Alper Seguros mantém sua estratégia consistente de crescimento, tanto orgânico quanto por meio de aquisições estratégicas, consolidando sua posição como uma das principais corretoras de seguros do país. A empresa planeja investir cerca de R$ 400 milhões em aquisições durante o ano, o que representa a consolidação de 5 a 8 empresas e possui um time focado em acompanhar a movimentação do mercado securitário visando oportunidades de novos M&A’s.