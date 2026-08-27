Allianz: O consumidor como ponto de partida

EXCLUSIVO – O mercado segurador brasileiro atravessa um momento singular, com grande potencial de crescimento. Com uma leitura aprofundada sobre questões como mudanças climáticas e mobilidade, por exemplo, a Allianz Brasil deu início, em 2024, ao seu projeto de transformação e aceleração. Criada para preparar a companhia para esse novo contexto, a iniciativa combina evolução da cultura organizacional, ganhos de eficiência, escuta ativa dos corretores e uma maneira diferente de olhar para o cliente. “A nossa transformação começou quando entendemos que o consumidor não poderia mais ser o destino da estratégia, e sim o nosso ponto de partida. Essa mudança influenciou completamente a maneira como inovamos e pensamos o futuro da Allianz no país”, afirma Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil.

Nos últimos dois anos, o movimento mobilizou centenas de colaboradores e ajudou a impulsionar uma série de iniciativas voltadas à inovação, ao desenvolvimento de produtos e ao aprimoramento da experiência de quem está na ponta. Agora, a companhia começa uma nova etapa dessa jornada: fortalecer a presença regional e ampliar os pontos de contato com o público de Norte a Sul. A estratégia parte da constatação de que não existe um único mercado de seguros em um país tão grande e plural quanto o nosso, refletindo os vários “Brasis” encontrados em um único País.

“Enquanto algumas regiões apresentam vocação para o agronegócio, outras concentram polos industriais, empresas de tecnologia, negócios familiares ou cadeias logísticas complexas”, explica Eduard.

A TRANSFORMAÇÃO CHEGA ÀS RUAS

Essa evolução levou a Allianz a revisitar a maneira como se apresenta ao público. Lançada em agosto deste ano, a campanha “Quem tem Allianz está pronto para viver o melhor”, estrelada por Fernanda Lima, sustenta o movimento iniciado em 2024 e reforça uma visão do seguro que vai além da proteção diante de imprevistos. As peças mostram que, quando pessoas e empresas contam com a segurança de estarem protegidas, ganham tranquilidade para viver seus projetos, conquistas e aproveitar os momentos mais importantes da vida.

A ação acompanha a estratégia da seguradora de ampliar sua capilaridade e a presença da marca pelo Brasil. À medida que fortalece a atuação regional e estreita o relacionamento com clientes, corretores e parceiros, a Allianz também busca estabelecer uma conexão mais próxima com os brasileiros. “A comunicação precisava acompanhar essa nova fase para refletir a Allianz que estamos construindo: uma marca mais próxima, mais humana e cada vez mais conectada às necessidades das pessoas. Queremos estar presentes nos momentos que realmente importam, porque acreditamos que a proteção faz parte dos projetos, dos sonhos e das conquistas dos brasileiros. Nosso propósito na Allianz é traduzir esse compromisso em cada interação com nossos clientes, para que tenham a tranquilidade e a confiança necessárias para viver o melhor”, diz Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

Para Eduard Folch, essa mudança também acompanha uma transformação na forma como o próprio mercado conversa com a sociedade. “O seguro continuará sendo essencial para proteger as pessoas e os patrimônios, mas ele também representa a confiança para realizar sonhos. E nós queremos ampliar essa percepção”, conclui.

*Matéria originalmente publicada na edição 322 da Revista Apólice