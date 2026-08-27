Akad mira alta de 30% na base de clientes em transportes

A Akad Seguros pretende ampliar em 30% sua base de clientes no segmento de transportes ao longo de um ano, apoiada na expansão do Transportador Digital, plataforma que permite aos corretores cotar, contratar e emitir seguros para o transporte rodoviário de cargas de forma online.

Disponível desde abril de 2026, a ferramenta integra a estratégia da companhia para ampliar sua atuação entre pequenas e médias transportadoras. Atualmente, as PMEs representam 50% da carteira de transportes da seguradora, percentual que a Akad pretende elevar para 70%. A iniciativa também busca aumentar a participação de corretores que não são especializados no ramo de transportes, com a parametrização de regras de aceitação, limites de cobertura e condições comerciais conforme o perfil de cada risco.

Desde o lançamento, cerca de 4 mil cotações passaram pela plataforma, resultando na emissão de 158 apólices. Atualmente, mais de 70% das cotações de transportadores ainda chegam à companhia pelo fluxo tradicional. A meta é inverter essa proporção e levar pelo menos 80% do volume para o Transportador Digital em até um ano.

Para alcançar esse objetivo, a companhia está direcionando os novos clientes para o Transportador Digital e migrando as renovações que ainda passam pelo fluxo tradicional. Paralelamente, a companhia trabalha na evolução do produto, com a implementação de

novas funcionalidades e melhorias que buscam simplificar a jornada de cotação, tornando o processo mais rápido e simples para o mercado.

A carteira de transportes da Akad contemplada pelo processo de migração para a plataforma movimentou R$140 milhões em prêmios no último ano e reúne 3 mil segurados. O Transportador Digital reúne atualmente duas das principais coberturas destinadas ao transporte rodoviário de cargas: o RCTR-C, que cobre danos à carga decorrentes de acidentes durante o transporte, e o RC-DC, voltado à proteção contra roubo e desvio de carga. A plataforma parametriza regras de aceitação, limites de cobertura e condições comerciais conforme o perfil do risco. Dessa forma, as propostas que atendem aos critérios definidos podem ser precificadas e aprovadas automaticamente, enquanto os casos mais complexos continuam sendo direcionados à equipe de subscrição.

A automação já trouxe ganhos de produtividade e capacidade de atendimento, além de contribuir para a redução do prazo de resposta aos clientes. O prazo médio de retorno das propostas que precisam passar pela subscrição caiu de três dias para menos de 24 horas. Dentro da operação da Akad, o tempo dedicado pelo subscritor à análise de cada caso não aprovado automaticamente também foi reduzido de 30 para sete minutos.

Sem o produto, a seguradora estima que precisaria ampliar sua equipe de subscrição entre 25% e 30% para absorver o crescimento projetado. A tecnologia permite que os profissionais concentrem sua atuação nos riscos mais complexos, enquanto as propostas enquadradas nos parâmetros predefinidos seguem pelo fluxo automático.

“Mais do que digitalizar a cotação, queremos ampliar a capacidade de atendimento da Akad e tornar o seguro de transportes mais acessível aos corretores, inclusive àqueles que não são especialistas nesse ramo. Ao automatizar os casos que atendem aos critérios definidos, conseguimos oferecer respostas mais rápidas e permitir que a equipe técnica se concentre nos riscos que realmente exigem uma análise individualizada”, afirma Ivor Moreno, head de Transportes e Resseguro da Akad Seguros.

A próxima etapa da plataforma será direcionada à simplificação da experiência do corretor. Em setembro, a ferramenta permitirá que o usuário faça o upload automaticamente dos documentos necessários para a cotação. O Transportador Digital destaca-se pela facilidade e segurança de sua operação, além da capacidade de transformar as informações do questionário de risco em uma cotação

simples, rápida e assertiva, independentemente do nível de especialização do corretor. A proposta é tornar o seguro de transportes mais acessível, simplificando e agilizando a rotina dos profissionais que atuam no segmento.

A atualização deverá combinar a facilidade do envio tradicional com a agilidade e a rastreabilidade do processo digital, facilitando o trabalho do corretor e oferecendo mais transparência sobre as informações consideradas na avaliação do risco. Além do fluxo guiado dentro do sistema, a Akad disponibiliza materiais de treinamento para as equipes internas e para os corretores, com orientações sobre o uso eficiente da plataforma.

“O corretor terá uma jornada mais simples e segura, com maior clareza sobre os dados utilizados na precificação e sobre as condições apresentadas ao cliente. Com a leitura automática do questionário, queremos retirar uma das principais barreiras à adoção da plataforma e acelerar a migração das cotações para o ambiente digital”, acrescenta Moreno.

A Akad também planeja integrar à plataforma o RC-V, modalidade de Responsabilidade Civil Veicular, com expectativa de disponibilização no quarto trimestre de 2026. Com as novas funcionalidades, a Akad pretende transformar o Transportador Digital em um dos principais vetores de expansão de sua carteira de transportes, combinando crescimento entre PMEs, ganho de escala e maior eficiência na relação com os corretores.